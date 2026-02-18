НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Кой е новият правосъден министър Андрей Янкулов?

          18 февруари 2026 | 12:57
          Андрей Янкулов е предложен за служебен заместник министър-председател и министър на правосъдието в кабинета на номинирания за служебен премиер Андрей Гюров.

          По информация на пресцентъра на ПП–ДБ, Янкулов е роден през 1980 г. в София. Завършва Немската езикова гимназия през 1999 г., а през 2005 г. се дипломира по специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

          След завършването си започва работа като юрисконсулт, а през 2007 г. след конкурс постъпва в Софийската районна прокуратура, където работи в отдел „Общоопасни и други престъпления“. В периода 2010–2014 г. е член на Комисията за професионална етика към СРП, а между 2013 и 2014 г. участва в Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество.

          През август 2014 г. Янкулов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи, а от ноември 2014 г. до февруари 2016 г. заема поста заместник-министър на правосъдието, отговаряйки за държавната политика в областта на изпълнение на наказанията.

          След връщането си в прокуратурата работи в отдел „Изпълнение на наказанията“, а през 2017 г. след конкурс е повишен в Софийската градска прокуратура, където остава до края на 2019 г., когато подава оставка като прокурор.

          От началото на 2020 г. Янкулов работи като адвокат в Софийската адвокатска колегия, като се включва и в екипите на неправителствената организация „Антикорупционен фонд“ и консултантската компания PMG Analytics.

          Професионалната му дейност е насочена основно към наказателното право, наказателния процес, международното наказателноправно сътрудничество и политиките по изпълнение на наказанията.

