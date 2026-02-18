НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 НА ЖИВО от ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоНаука и ТехнологииДруги

          Ледената шапка на Антарктида крие следи от древен океан

          18 февруари 2026 | 11:42 150
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Изследователи са открили доказателства, че ледената шапка на Западна Антарктида някога е била поне частично океан. Данните са от сондаж, проникнал по-дълбоко от всякога в ледовете на континента, като връща историята милиони години назад, съобщи АФП.

          - Реклама -
            
            

          Проектът SWAIS2C включва 29 учени от различни държави. Според тях в тази обширна зона има достатъчно лед, за да повиши глобалното морско равнище с четири до пет метра, ако се разтопи.

          Екипът е пробил 523 метра лед и 228 метра скали и седименти при леденото възвишение Crary, разположено на шелфовия ледник Рос. Ръководители на мисията са организацията Earth Sciences New Zealand, Университетът „Виктория“ в Уелингтън и правителствената агенция Antarctica New Zealand.

          Целта на проучването е чрез анализ на миналото топене да се определят факторите, включително температурата, довели до отстъпление на леда. В доклада се посочва, че сателитните наблюдения през последните десетилетия отчитат ускорена загуба на маса, но все още има несигурност относно температурните прагове за бърза загуба на лед.

          Моли Патерсън от Университета на Бингамтън в САЩ обясни, че част от седиментите са характерни за отлагания, образувани под ледена шапка. Екипът обаче е намерил и фрагменти от раковини и останки от морски организми, които се нуждаят от светлина.

          Това предполага съществуването на океан, плаващ шелфов ледник или край на ледник, от който се откъсват айсберги, допълни Патерсън.

          Учените и преди са допускали, че регионът някога е бил воден басейн. Новите проби позволяват директно проучване на условията на околната среда в миналото.

          Хю Хорган от Университета „Виктория“ уточни, че първите данни обхващат последните 23 милиона години. Този времеви отрязък включва периоди, през които средните глобални температури са били значително по-високи от днешните.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ИТ

          Meta закрива самостоятелния сайт Messenger.com през април

          Михаил Георгиев -
          Meta спира Messenger.com.
          Други

          „Св. св. Кирил и Методий“ отплава от Антарктида и пое към дома

          Михаил Георгиев -
          НИК 421 отплава от Антарктида.
          Други

          „Огнен пръстен“ над Антарктида: Първото слънчево затъмнение за 2026 г. е днес

          Михаил Георгиев -
          На 17 февруари 2026 г. ще има пръстеновидно слънчево затъмнение, видимо най-ясно над Антарктида.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions