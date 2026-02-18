НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          „Лукойл“ не търпи неустойки, обяви особеният й управител Румен Спецов пред депутати

          Вече са изнесени 95 000 тона, като предстои остатъкът да се достави в седемдневен период

          18 февруари 2026 | 17:39
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Лукойл“ не търпи неустойки по договори, като контрагентите се предупреждават за лицензионните разрешителни режими и страните се съобразяват с тях.

          Това обяви Румен Спецов – особеният търговски управител на „Лукойл“ в България пред депутатите от парламентарната комиися по икономика и иновации , където бе обсъден отчет на плана му за действие.

          Спецов отчете, че според данни на Агенция „Митници“ за февруари износът на „Нефтохим Бургас“ с танкери възлиза общо на 105 700 тона.

          От тях вече са изнесени 95 000 тона, като предстои остатъкът да се достави в седемдневен период.

          За март за износ са договорени 120 000 тона, като от компанията очакват одобрение на сделката.

