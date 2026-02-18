„Лукойл“ не търпи неустойки, обяви особеният й управител Румен Спецов пред депутати

„Лукойл“ не търпи неустойки по договори, като контрагентите се предупреждават за лицензионните разрешителни режими и страните се съобразяват с тях.„

- Реклама -

Това обяви Румен Спецов – особеният търговски управител на „Лукойл“ в България пред депутатите от парламентарната комиися по икономика и иновации , където бе обсъден отчет на плана му за действие.

Спецов отчете, че според данни на Агенция „Митници“ за февруари износът на „Нефтохим Бургас“ с танкери възлиза общо на 105 700 тона.

От тях вече са изнесени 95 000 тона, като предстои остатъкът да се достави в седемдневен период.

За март за износ са договорени 120 000 тона, като от компанията очакват одобрение на сделката.