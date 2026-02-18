М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз

Проверка на Министерство на образованието и науката (МОН) показа, че учител е упражнявал системен тормоз върху самоубилия се Билгин.

- Реклама -

„Това, което ние в Национална мрежа за децата от самото начало повтаряме по този случай, по други случаи на насилие над деца назад в годините, е, че е изключително важно не само какво ще се случи в Нова махала, в училището, с учителите, а какво ще се случи на системно ниво, така че да не допускаме още един такъв случай“. Това заяви пред БНР Мария Брестничка от Национална мрежа за децата (НМД).



Тя коментира: „Това, което виждаме, че казва министърът на образованието, е, че има данни за системен тормоз от страна на училището, че това е била ситуация, за която всички са знаели, но никой нищо не е правил, но съответно ще има последствия за учителя. Това, което не чуваме обаче и което трябва да чуем от министъра на образованието и науката, е какво ще направи Министерството на образованието, за да няма следващ такъв случай. Ние от Национална мрежа за децата сме изпращали многократно поне три мерки, които могат да бъдат предприети спешно, така че следващия път да не се чудим как да накажем виновните, а изобщо да не стигаме дотам“.



„Няма значение кой стои на стола на министъра на образованието“, посочи още Брестничка.

Една от причините да се случи трагедията в Нова махала е, че никой не е знаел или не е счел за нужно да се обади на независимите национални канали за сигнализиране за подобни случаи, добави още Мария Брестничка:

„Всяко дете, което изпитва трудност, чувства се обект на тормоз и насилие, може да се обади на Националната телефонна линия 116 111. Ако е онлайн тормоз – на Националния център за безопасен интернет 123 124 и да потърси помощ. Много силно насърчаваме всички деца да го правят, за да не стигаме до такива случаи“.