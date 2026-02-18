НА ЖИВО
          Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро

          Тя попита дали дружествата подават ток с ниско напрежение, което изкуствено завишава отчитането

          18 февруари 2026 | 09:32
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Председателят на гражданската платформа „Изправи се.БГ“ Мая Манолова предупреди за очаквано повишение на сметките за ток с поне 11% през февруари. Тя се позова на данни от „Енерго-Про“ за ръст на потреблението спрямо януари и разкритикува КЕВР и енергийния министър за липсата на мерки, пише Фокус нюз.

          - Реклама -
            
            

          Бившият омбудсман настоя за спешно публично изслушване на отговорните институции в парламента. Според нея депутатите трябва да изискат от регулатора да забрани на електроразпределителните дружества (ЕРП) да събират суми по обжалвани фактури и да прекъсват захранването на тези абонати.

          Манолова постави въпроса как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за електроенергия от 200 евро. Тя попита дали дружествата подават ток с ниско напрежение, което изкуствено завишава отчитането, и защо едно домакинство получава драстично по-висока сметка през януари спрямо предходните месеци.

          Екипът на „Изправи се.БГ“ подготвя промени в Закона за енергетиката, съобщи Манолова. Предложението предвижда забрана за спиране на тока, ако отчетеното потребление надвишава с над 10% това от предходния месец и потребителят е подал жалба.

