Масирано прехвърляне на американска авиация към Близкия изток, шест „летящи цистерни“ кацнаха в София

САЩ изпратиха множество „летящи цистерни“, разузнавателни самолети и изтребители към Близкия Изток, докато преговорите за ядрената програма на Иран продължават. 6 от „летящите цистерни“ (Boeing KC-135R Stratotanker) за презареждане на бойни самолети с гориво във въздуха се намират на летище „София“, показа проверка на Обективно.БГ в полетните данни на сайтовете за следене на полети.

Полет на Boeing KC 135R Stratotanker на ВВС на САЩ от Тампа до София източник FlightRadar24

Струпването на бойна авиация на САЩ в Близкия Изток се увеличи значително през последните 48 часа, като десетки изтребители, „летящи цистерни“ и самолети AWACS (със система за ранно предупреждение и контрол във въздуха) прекосиха Атлантика и се насочиха на изток, показват данни от сайтовете за следене на полети FlightRadar24 и AdsbExchange.

🚨Alert: War is Coming! Massive movement of aircraft to US Bases in Europe and the Middle East in the past 48 hrs:



🔺48 x F-16

🔺12 x F-22

🔺18 x F-35A

🔺6 x E-3G Sentry

🔺1 x E-11A BACN

🔺40 x KC-46A or KC-135 Tankers



US and Israel are preparing for the next War with Iran!! pic.twitter.com/wqvl9rCO4i — US Homeland Security News (@defense_civil25) February 18, 2026

Над 120 самолета прекосиха океана в рамките на няколко дни, сред които четири дузини F-16, три ескадрили F-35A и 12 изтребителя F-22 Raptor.

Това огромно разполагане на огнева мощ е съпроводено от разполагането на десетки „летящи цистерни“ – според полетните данни повече от 40 KC-46 и KC-135. Разузнаване в небето осигуряват поне шест E-3G Sentry.

Въпреки че повечето самолети все още са в транзит или изчакват на летища по маршрута си към Близкия Изток, според анализатори това е крайната им дестинация.

Късно вчера на 17 февруари ескадрила от F-22 на американските Военновъздушни сили пристигна в базата RAF Lakenheath във Великобритания, съобщи специализираният сайт Аerospace Global News.

Ролята на стелт изтребителите като F-22 е да разчистят пътя за бомбардировачи. Все още не е докладвана активност на бомбардировачи, отбелязва медията.

Военен самолет Northrop Grumman E-11A BACN с регистрационен номер 22-9046, спря за презареждане на авиобаза Рамщайн, за да продължи към Близкия Изток и да се присъедини към други три, вече разположени в авиобаза „Принц Султан“.

E-11A действа като въздушен комуникационен център, предаващ информация на бойното поле. В потенциален ирански сценарий този самолет ще свърже информация, предавана от изтребителите F-22, F-35, военноморски ресурси и командни центрове. Изпращането му към Близкия Изток сигнализира подготовка за продължителни, мрежово ориентирани въздушни операции, а не рутинна патрулна дейност.

Автор: Диляна Гайтанджиева за obektivno.bg