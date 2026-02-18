Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 30-годишен мъж за нанасяне на телесна повреда на баща му в условията на домашно насилие. По искане на държавното обвинение Софийският районен съд наложи на задържания най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според събраните доказателства инцидентът е станал на 14 февруари в жилище в столичния квартал „Люлин“. След възникнал скандал обвиняемият е ударил родителя си с юмрук в главата, след което му е нанесъл прободна рана с нож в областта на подбедрицата.

Първоначално мъжът е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на дежурен прокурор. Магистратите уважиха искането за постоянен арест, като определението подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.