      сряда, 18.02.26
          Мъж остава в ареста след нападение с нож над баща си в „Люлин“

          18 февруари 2026 | 10:49
          Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 30-годишен мъж за нанасяне на телесна повреда на баща му в условията на домашно насилие. По искане на държавното обвинение Софийският районен съд наложи на задържания най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

          Според събраните доказателства инцидентът е станал на 14 февруари в жилище в столичния квартал „Люлин“. След възникнал скандал обвиняемият е ударил родителя си с юмрук в главата, след което му е нанесъл прободна рана с нож в областта на подбедрицата.

          Първоначално мъжът е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на дежурен прокурор. Магистратите уважиха искането за постоянен арест, като определението подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

