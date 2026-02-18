НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 НА ЖИВО от ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Meta закрива самостоятелния сайт Messenger.com през април

          18 февруари 2026 | 10:30 550
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Meta планира да преустанови работата на самостоятелния уебсайт Messenger.com през април. От технологичната компания съобщиха, че промяната ще прекрати възможността услугата да се използва отделно през уеб браузър.

          - Реклама -
            
            

          След тази дата адресът Messenger.com автоматично ще пренасочва потребителите към facebook.com/messages. Интерфейсът в тази секция остава почти непроменен спрямо досегашния изглед на самостоятелния сайт.

          Потребителите, които до момента са използвали комуникационната услуга без активен профил във Facebook, ще могат да продължат разговорите си единствено чрез мобилното приложение. За достъп през компютър ще бъде необходим акаунт в социалната мрежа.

          От Meta не посочиха конкретни мотиви за решението. Този ход следва спирането на специализираните приложения на Facebook Messenger за операционните системи Windows и macOS през декември миналата година.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Ледената шапка на Антарктида крие следи от древен океан

          Михаил Георгиев -
          Ледът в Западна Антарктида някога е бил частично океан и при топене може да повиши морското равнище с до 5 м.
          Други

          „Св. св. Кирил и Методий“ отплава от Антарктида и пое към дома

          Михаил Георгиев -
          НИК 421 отплава от Антарктида.
          Други

          „Огнен пръстен“ над Антарктида: Първото слънчево затъмнение за 2026 г. е днес

          Михаил Георгиев -
          На 17 февруари 2026 г. ще има пръстеновидно слънчево затъмнение, видимо най-ясно над Антарктида.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions