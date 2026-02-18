Meta планира да преустанови работата на самостоятелния уебсайт Messenger.com през април. От технологичната компания съобщиха, че промяната ще прекрати възможността услугата да се използва отделно през уеб браузър.

След тази дата адресът Messenger.com автоматично ще пренасочва потребителите към facebook.com/messages. Интерфейсът в тази секция остава почти непроменен спрямо досегашния изглед на самостоятелния сайт.

Потребителите, които до момента са използвали комуникационната услуга без активен профил във Facebook, ще могат да продължат разговорите си единствено чрез мобилното приложение. За достъп през компютър ще бъде необходим акаунт в социалната мрежа.

От Meta не посочиха конкретни мотиви за решението. Този ход следва спирането на специализираните приложения на Facebook Messenger за операционните системи Windows и macOS през декември миналата година.