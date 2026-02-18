Мирчев: Искаме да живеем в страна, в която никой политик не може да се обади в телевизия и да нареди как да изглеждат новините

„Интересен екип от професионалисти, всеки със собствена биография, не може да се каже, че е на някоя партия, хора, доказали се във времето. Но оценката на този служебен кабинет ще бъде дадена по действията.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев в предаването „Лице в лице“ по bTV, коментирайки представения от кандидата за служебен премиер Андрей Гюров проектосъстав на правителството.
По думите му трябва да бъдат сменени и ръководствата на областните дирекции на МВР, които според него работят в полза на същия модел. Той настоя и за силен министър на правосъдието, който да предприеме действия срещу, по думите му, неправомерно заемащия длъжността главен прокурор.
Мирчев добави, че трябва да бъде поискана допълнителна информация от САЩ и Великобритания по повод наложените санкции срещу български лица, включително относно твърденията за подкупи, свързани със средства от държавния тотализатор.
Смени в горските стопанства и прекратяване на корупционни практики
Според Мирчев част от местните власти използват държавни ресурси за политическо влияние, включително чрез горските стопанства.
Той коментира още, че е парадоксално в държава, която вече е част от Шенген и еврозоната, все още да се говори за купуване на гласове.
Искане за пълна яснота по случая „Петрохан“
Мирчев подчерта, че коалицията ПП-ДБ няма връзки с Националната агенция за контрол на защитените територии, свързвана в публичното пространство със случая „Петрохан“.
По думите му е необходимо да бъдат оповестени и данните от мобилните оператори в района, за да се изясни напълно случилото се.
Критики към медийната среда
В началото на интервюто Мирчев отправи критика и към bTV, като изрази притеснение от начина, по който според него са били отразявани протестите и от разделянето на медията с известни журналисти.
В отговор водещата Цветанка Ризова заяви, че не приема твърдения, че протестиращите са били наричани „лумпени“, и подчерта, че няма как да знае кой на кого се обажда извън студиото.