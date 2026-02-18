Мирчев: Искаме да живеем в страна, в която никой политик не може да се обади в телевизия и да нареди как да изглеждат новините

„Интересен екип от професионалисти, всеки със собствена биография, не може да се каже, че е на някоя партия, хора, доказали се във времето. Но оценката на този служебен кабинет ще бъде дадена по действията.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев в предаването „Лице в лице“ по bTV, коментирайки представения от кандидата за служебен премиер Андрей Гюров проектосъстав на правителството.

„Веднага трябва да има смяна на всички областни управители, които обслужват модела ‘Борисов–Пеевски’, за да се гарантират честни избори“, заяви Мирчев. - Реклама -

По думите му трябва да бъдат сменени и ръководствата на областните дирекции на МВР, които според него работят в полза на същия модел. Той настоя и за силен министър на правосъдието, който да предприеме действия срещу, по думите му, неправомерно заемащия длъжността главен прокурор.

Мирчев добави, че трябва да бъде поискана допълнителна информация от САЩ и Великобритания по повод наложените санкции срещу български лица, включително относно твърденията за подкупи, свързани със средства от държавния тотализатор.

„Искаме да разберем кой е този политически лидер, на когото са давани подкупите“, подчерта той.

Смени в горските стопанства и прекратяване на корупционни практики

Според Мирчев част от местните власти използват държавни ресурси за политическо влияние, включително чрез горските стопанства.

„Това означава директорите на горските стопанства да бъдат сменени, за да спре натискът върху хората как да гласуват“, посочи депутатът.

Той коментира още, че е парадоксално в държава, която вече е част от Шенген и еврозоната, все още да се говори за купуване на гласове.

Искане за пълна яснота по случая „Петрохан“

Мирчев подчерта, че коалицията ПП-ДБ няма връзки с Националната агенция за контрол на защитените територии, свързвана в публичното пространство със случая „Петрохан“.

„Искаме пълно разследване – не информация на час по лъжичка, а цялата истина. Да стане ясно каква е ролята на ДАНС, какви действия са предприемани и защо не са били предотвратени трагичните събития“, заяви той.

По думите му е необходимо да бъдат оповестени и данните от мобилните оператори в района, за да се изясни напълно случилото се.

Критики към медийната среда

В началото на интервюто Мирчев отправи критика и към bTV, като изрази притеснение от начина, по който според него са били отразявани протестите и от разделянето на медията с известни журналисти.

„Искаме да живеем в страна, в която никой политик не може да се обади в телевизия и да нареди как да изглеждат новините“, каза той.

В отговор водещата Цветанка Ризова заяви, че не приема твърдения, че протестиращите са били наричани „лумпени“, и подчерта, че няма как да знае кой на кого се обажда извън студиото.