      сряда, 18.02.26
          „Мумии на прехода“ и „поредния началник на водопад“: Костадинов с остър коментар за кабинета „Гюров“

          18 февруари 2026 | 13:46
          Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи остри критики към предложения състав на служебния кабинет, представен от кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров пред президента.

          Според Костадинов предложеният кабинет представлява „потресаваща комбинация от мумии на прехода“, като по думите му в него има фигури, които вместо да бъдат назначавани на министерски постове, следва да бъдат разследвани.

          Той специално посочи номинирания за министър на правосъдието Андрей Янкулов, като заяви, че „лицето Янкулов трябва незабавно да се откаже от номинацията си“.

          В интервю за общественото радио Костадинов обвини „Продължаваме промяната – Демократична България“, че действат по същия начин като политическите си опоненти от ГЕРБ и ДПС.

          Според него предложеният кабинет представлява смес от представители на ПП-ДБ, АПС и бивши или настоящи активисти на ГЕРБ, което той определи като „сериозен политически Франкенщайн“.

          Костадинов изрази и съмнение относно необходимостта от поста служебен вицепремиер за честни избори, като заяви:

          „Какво ще работи този човек? Мисля, че са сложили поредния началник на водопад.“

