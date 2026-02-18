Служители на МВР и Агенция „Митници“ иззеха над половин тон дизелово гориво без документи за произход в Ботевград. Акцията е проведена на 17 февруари, съобщиха от областната дирекция на полицията.

Проверката е извършена на частен адрес в града. В приземно помещение, обособено като мазе, контролните органи са открили един метален съд и десет пластмасови туби.

Митническите инспектори са констатирали, че намереното количество възлиза на 540 литра дизелово гориво. Собственикът на имота не е представил необходимите документи за стоката. Горивото е конфискувано, а по случая е регистрирана преписка.