      сряда, 18.02.26
          НА ЖИВО! Андрей Гюров връща на президента изпълнена папка. Кои са служебните министри?

          НА ЖИВО! Андрей Гюров връща на президента изпълнена папка. Кои са служебните министри?
          Кандидадът за служебен министър-председател Андрей Гюров връща на президента Илияна Йотова изпълнена папка ден преди изтичането на 7-дневния срок. В нея са имената на бъдещите служебни министри.

          В медийното пространство се завъртяха предполагаемити им имена. Някои от тях отрекоха да са получавали покана от Гюров. Други тактично запазиха мълчание. Часът на истината настъпи, с което се сложи край на политическата спекулация дали в състава ще видим представители на различни политически партии.

          Евроком предава на живо събитието в сградата на „Дондуков“ 2.

          Общество

          Проф. Вера Бонева: България има нужда от съвременния Левски!

          Росица Николаева -
          Всеки трябва да действа така, както действа Левски
          Правосъдие

          ВСС трябва да определи новия градски прокурор на София

          Росица Николаева -
          Градска прокуратура е единствената, която може да разследва лица с имунитет
          Крими

          М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз

          Росица Николаева -
          Всяко дете, което се чувства обект на тормоз, може да се обади на Националната телефонна линия 116 111, ако е онлайн - 123 124
