НА ЖИВО! Андрей Гюров връща на президента изпълнена папка. Кои са служебните министри?

Кандидадът за служебен министър-председател Андрей Гюров връща на президента Илияна Йотова изпълнена папка ден преди изтичането на 7-дневния срок. В нея са имената на бъдещите служебни министри.

В медийното пространство се завъртяха предполагаемити им имена. Някои от тях отрекоха да са получавали покана от Гюров. Други тактично запазиха мълчание. Часът на истината настъпи, с което се сложи край на политическата спекулация дали в състава ще видим представители на различни политически партии.

Евроком предава на живо събитието в сградата на „Дондуков“ 2.