      сряда, 18.02.26
          България

          Първи думи на Гюров: Андрей Янкулов има аргумент да поиска отстраняването на Сарафов

          18 февруари 2026 | 12:29
          Първи думи на Гюров: Андрей Янкулов има аргумент да поиска отстраняването на Сарафов
          На живо: Първи думи на Андрей Гюров
          Катя Илиева
          Вижте какви са първите думи на Андрей Гюров, след като представи пред президента Илияна Йотова състава на служебния кабинет.

          С номинацията на Андрей Янкулов за вицепремиер и правосъден министър даваме ясен знак. Той е водил разследването „Осемте джуджета“ и има аргументи да пописка остраняването на главния прокурор.

          Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет. Фокусът на всички е МВР. Емил Дечев е наказателен съдия. Това, което виждаме е, че някъде се къса нишката по преследване и наказване на изборните нарушения. Г-н Емил Дечев ще свърши тези неща и хората ще знаят, че носят отговорнст за вяко нарушение по време на избори. Той не е обвързан с една или друга политическа партия.

          Относно номинациите на Хасан Адемов и Иван Христанов, той обясни:

          И в двата случая това са хора с изключителна експертиза. Хасан Адемов дълго време е бил председател на социалната комисия в парламента. Същото важи и за г-н Иван Христанов, с когото съм работил, получавал съм обратна връзка и тя е добра. Идва от хора в сектора. Важно е не само какви категорични мерки ще вземе МВР, но и ангажираността и участието на гражданите в изборния процес. Стоил Цицелков е в глажданския съвет на ЦИК и ще помогне за осигуряване на честни избори. Той познава изборния процес и ще може да координира всички действия. С президента вярваме, че трябва да имамем пълна информация за „Петрохан“ и да че трябва да оставим органите да си свършат работата.

