Надежда Нейнски е новият служебен външен министър

Надежда Нейнски е български политик, министър на външните работи в периода 1997-2001 г. Тя също е и председател на Съюза на демократичните сили от 11 март 2002 г. до 1 октомври 2005 г.

Родена е 1962 г. в София. Завършва испанския профил на 9 френска езикова гимназия. Завършва българска филология в СУ Климент Охридски през 1985 г. До настъпването на демократичните промени работи като преводач на испанска поезия, английска литература и журналист на свободна практика.

Нейнски е била народен представител в 37, 38, 39 и 40 народно събрание. На изборите за европейски парламент през 2009 г. е избрана за евродепутат, като водач на листата на Синята коалиция.

На изборите за европейски парламент през 2014 е водач на кандидат-депутатската листа на Синьо единство, но не успява да стане евродепутат.