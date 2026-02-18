НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоБългарияПолитика

          Надежда Нейнски е новият служебен външен министър

          Тя също е и председател на Съюза на демократичните сили от 11 март 2002 г. до 1 октомври 2005 г.

          18 февруари 2026 | 13:25 200
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Надежда Нейнски е български политик, министър на външните работи в периода 1997-2001 г. Тя също е и председател на Съюза на демократичните сили от 11 март 2002 г. до 1 октомври 2005 г.

          - Реклама -
            
            

          Родена е 1962 г. в София. Завършва испанския профил на 9 френска езикова гимназия. Завършва българска филология в СУ Климент Охридски през 1985 г. До настъпването на демократичните промени работи като преводач на испанска поезия, английска литература и журналист на свободна практика.

          Нейнски е била народен представител в 37, 38, 39 и 40 народно събрание. На изборите за европейски парламент през 2009 г. е избрана за евродепутат, като водач на листата на Синята коалиция.

          На изборите за европейски парламент през 2014 е водач на кандидат-депутатската листа на Синьо единство, но не успява да стане евродепутат.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Партиите в парламента с остри реакции след обявяването на служебния кабинет

          Дамяна Караджова -
          Различни формации изразиха резерви към състава на правителството, поставяйки въпроси за политическо влияние
          Крими

          Парламентът одобри на първо четене по-строги наказания за сексуални престъпления срещу деца

          Дамяна Караджова -
          Санкциите се увеличават за изнасилване, блудство и т.нар. онлайн примамване, а защитата на непълнолетните се изравнява
          Политика

          „Йотова-Сорос-Петрохан“: Първи коментар от парламента за служебния кабинет

          Никола Павлов -
          Според ДПС-НН подобно определение се налага поради две основни причини
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions