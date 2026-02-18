Най-големи са разходите ни за храна, данъци, жилище и транспорт

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на миналата година е 3203 лв. и се увеличава с 5.6% спрямо същия период на 2024 година, съобщават от НСИ.

Разходите на домакинствата включват разходите за храна, напитки, тютюневи изделия, жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане), транспорт, съобщения, здравеопазване, данъци, социални осигуровки и други.

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на миналата година е 3687 лв. и нараства с 9.4% спрямо същия период на 2024 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.6%), следвани от разходите за данъци и социални осигуровки.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 0.3 процентни пункта, за данъци и социални осигуровки – с 1.8 процентни пункта. Харчовете за жилище обаче намаляват с 0.5 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. средно на лице от домакинство нарастват разходите за алкохолни напитки и цигари, за жилище, за транспорт и съобщения, за данъци и социални осигуровки.

Намаление на разходите има при покупките на облекло и обувки, за здравеопазване, за свободно време, културен отдих и образование.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие се променя в сравнение със същия период на 2024 г., като има увеличение на потреблението на яйца от 41 на 42 броя, на зеленчуци – от 17.2 на 17.3 кг и на картофи – от 6.7 на 6.8 килограма. Най-голямо намаление има при потреблението на хляб и хлебни изделия – от 17.4 на 16.8 кг и на плодове – от 14.4 на 13.7 килограма.

Без промяна остава потреблението на месни произведения и зрял фасул.