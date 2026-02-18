НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          15:18 МВР показа как убитите се кланят на Калушев (ВИДЕА)13:41 ПВО, „стена срещу дронове", мрежа за наблюдение: ЕС с мерки по „източния си фланг" срещу Русия11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА
          Николай Милчев: Българската култура е под натиск, литературата губи смисъл

          Писателят Николай Милчев изрази сериозни опасения за състоянието на българската култура и литература по време на телевизионно интервю. Според него новите поколения се отдалечават от традициите, а езикът и поезията губят дълбочина и смисъл.

          Това вече не е нашата българска земя. Те я превзеха, унищожават езика ни и литературата ни“, заяви Милчев. Той отбеляза, че външни влияния и неправилни образователни практики, включително масовото използване на тестове в училищата, са довели до обезличаване на творчеството и до невъзможност младите хора да пишат и мислят самостоятелно.

          Милчев подчерта и ролята на историческата памет, като отбеляза, че почитането на герои като Васил Левски е важно за националната идентичност и културното съхранение. „Всяка сутрин минавам покрай паметника на Левски и усещам голямата любов и преклонение на нашата земя“, каза писателят.

