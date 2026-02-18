Николай Милчев: Българската култура е под натиск, литературата губи смисъл

Писателят Николай Милчев изрази сериозни опасения за състоянието на българската култура и литература по време на телевизионно интервю. Според него новите поколения се отдалечават от традициите, а езикът и поезията губят дълбочина и смисъл.

- Реклама -

„Това вече не е нашата българска земя. Те я превзеха, унищожават езика ни и литературата ни“, заяви Милчев. Той отбеляза, че външни влияния и неправилни образователни практики, включително масовото използване на тестове в училищата, са довели до обезличаване на творчеството и до невъзможност младите хора да пишат и мислят самостоятелно.

Милчев подчерта и ролята на историческата памет, като отбеляза, че почитането на герои като Васил Левски е важно за националната идентичност и културното съхранение. „Всяка сутрин минавам покрай паметника на Левски и усещам голямата любов и преклонение на нашата земя“, каза писателят.