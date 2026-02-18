Учебните занятия във всички училища в община Руен са преустановени днес със заповед на кмета. Причината е усложнената зимна обстановка в района.

Решението цели да се гарантира безопасността на учениците, учителите и родителите предвид затрудненото придвижване.

От общинската администрация съобщиха, че в няколко населени места електрозахранването е прекъснато заради тежките метеорологични условия. Сигналите са предадени на електроразпределителното дружество, а екипи работят по отстраняване на авариите.

Почистването и опесъчаването на пътната мрежа продължава. С приоритет се обработват главните пътища между населените места, маршрутите на ученическите автобуси и достъпът до здравни служби.

Властите призоваха гражданите да ограничат пътуванията само до неотложни случаи и да използват автомобили, подготвени за зимни условия.