      сряда, 18.02.26
          11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане" попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 НА ЖИВО от ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан"10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки" на руската военна групировка „Вагнер" в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          Обявиха неучебен ден в община Руен заради тежката зимна обстановка

          18 февруари 2026 | 11:36 180
          Снимка: Нова тв
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Учебните занятия във всички училища в община Руен са преустановени днес със заповед на кмета. Причината е усложнената зимна обстановка в района.

          Решението цели да се гарантира безопасността на учениците, учителите и родителите предвид затрудненото придвижване.

          От общинската администрация съобщиха, че в няколко населени места електрозахранването е прекъснато заради тежките метеорологични условия. Сигналите са предадени на електроразпределителното дружество, а екипи работят по отстраняване на авариите.

          Почистването и опесъчаването на пътната мрежа продължава. С приоритет се обработват главните пътища между населените места, маршрутите на ученическите автобуси и достъпът до здравни служби.

          Властите призоваха гражданите да ограничат пътуванията само до неотложни случаи и да използват автомобили, подготвени за зимни условия.

