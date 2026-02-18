НА ЖИВО от ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри

Главна дирекция „Национална полиция“ излиза в 11 часа с нови подробности за трагедията „Петрохан-Околчица“. При нея загинаха 6-ма души, сред които и 15-годишно момче.

Какво става ясно от думите на участващите в пресконференцията: На Петрохан става дума за самоубийство, а за Околчица – става дума за убийства и последвало самоубийство.

Деян е свидетел по делото. Разпитан е с адвокат, жена му също. Мобилният му телефон е иззет при обиск, отказал е да го предаде доброволно. Свидетелят е в чужбина. Той е свидетел, а не обвиняем. Към момента няма основание да му бъде повдигнато обвинение. Нямаме право да забраним на свидетел да пътува извън България. Не може да го ограничаваме в това право. Ако съберем други доказателства, ще искаме съдействие от партньорски служби.

Пламен и Дечо са с по една огнестрелна рана. Ивайло е с две, като смъртта е настъпила при втория изстрел. Няма изтичане на информация относно сигнала на бабата и дядото за момчето, живяло при Калушев. За първи път виждаме нотариално оттегляне на сигнала. Въпреки отказа, е проведено разследване. Показания в присъствието на психолог са проведени с 8-годишното дете и с 13-годишния тогава Александър. Не са потвърдени данните от сигнала. През октомври 2025 година досъдебното производство е прекратено.

Има прекратена преписка през 2024 г. след отказ на други родители. Няма данни за вербуван агент от ДАНС сред починалите. Хората от групата са имали контакти с политици и министри. Това се проверява.

Шефът на ГДНП Захари Васков и други негови колеги обясниха още данни от хода на разследването. Проверява се как са дадени оръжията и разрешителните. Проверяват се две РПУ-та. Проверката е на финалната права. Прави впечатление за Ивайло Иванов- дадени са 16 позиции, това не са 16 оръжия. Оръжията са придобивани след издадени разрешително в различен период от време, с анекси да дописвани към него.

Иван Маджаров уточни подборности от експертизите на труповете от Петрохан. Пламен не е употребявал алкохол. Прострелял се е в дясното слепоочие. При Ивайло – първо се е прострелял под брадата. И второ нараняване вляво в темето. Смъртта му се дължи на транзиторно огнестрелно нараняване. Второто прострелване е причинило смъртта му. При Дечо също се е прострелял в дясното слепоочие. Смвъртта му се дължи на огнестрелно нараняване в главата. никой от тях не е употребявал алкохол.

От Яни Макулев се установява, че синът му е отишъл да живее в хижа Петрохан при Калушев. Причината е, че Макулев е имал семейни проблеми и проблеми в бизнеса. последно е виждал детето си през ноември 2025 г.

Сестрата на Александър – Елизабета заявява, че веднъж е хидила до Петрохан, виждала е брат си за пет минути през май 2025 г.

Бащата на Николай Златков заявява, че е местен в няколко училища, имал е проблеми с тях. По отношение на Валери Андреев- баща му заявява, че мотивите за Валери да бъде при Карушев, е упортебата на марихуана, както и че е тръгнал по „лош път“. Жена му е „измъкнала“ 750 000 евро, за да ги даде на Калушев. Александър е записан в училището в Космос, посещавал е рядко класната стая.

Разпитан е свидетел – турист, на 1 февруари с 12 човека, всеки с АТВ, се качват в района, тръгват към Годеч и се насочват към Гинци. После отиват към Петрохан. На кръстовището виждат Волксваген с двама възрастни хора, на около 50 години. Не е видял да има следи от автомобилни гуми. По пътя засичат Тойта, свидетелят не е видял регистрационния номер.

Представени бяха нови записи, от които се вижда, че тримата мъже посрещат Калушев, покланяйки му се. Пак така са го изпращали. Вижда се, че след като Калушев тръгва с кемпера, никой повече не влиза в хижата. Тримата мъже започват да палят около 20 часа, а в 21, 30 ч се чуват един след друг четири изстрела.

Според работната версия на полицията става дума заразширено самоубийство. Твърденията са, че тримата мъже, открити простреляни край хижа Петрохан – Ивайло, Дечо и Пламен, сами са посегнали на живота си. За жертвите в кемпера край Околчица, нещата стоят по-различно. Работната версия е, че15-годишният Александър е застрелян от упор от Ивайло Калушев, след което се е гръмнал.

Криминалният инцидент очаквано се политизира, прехвърли се като основна тема в парламента и стана повод за взаимни нападки и обвинения на прага на предизборната кампания.

