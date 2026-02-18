НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Осем скиори загинаха при лавина в Калифорния, един остава в неизвестност

          Трагедията се разигра край Касъл Пийк в района на Тахо, спасителните екипи продължават издирването

          18 февруари 2026 | 23:15 180
          Снимка: Nevada County Sheriff's Office
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Осем от деветте скиори, изчезнали след лавина в щата Калифорния, са открити мъртви, а един човек все още е в неизвестност, съобщиха местните власти.

          - Реклама -
            
            

          Инцидентът е станал рано в сряда в района на Касъл Пийк, близо до езерото Тахо, популярна зона за ски и зимни спортове. Групата е била затрупана от снежна маса, преди спасителните екипи да успеят да реагират.

          По-рано шестима скиори бяха намерени живи, като двама от тях са транспортирани в болница за лечение. Състоянието им не се уточнява.

          „Все още търсим един от членовете на групата в момента“, заяви шерифът на окръг Невада Каунти Шанан Муун.

          Операцията по издирването продължава при трудни метеорологични условия. В нея участват спасителни екипи, обучени кучета и специализирана техника за търсене в лавинен терен.

          Властите призовават любителите на зимните спортове да следят прогнозите за лавинна опасност и да не подценяват риска при излизане извън обозначените и обезопасени трасета.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Западът с остро предупреждение за Судан: Възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството

          Красимир Попов -
          Лондон, Отава и Брюксел настояват за незабавно разследване и достъп за хуманитарна помощ
          Политика

          Тръмп предупреди Великобритания да не „дава“ базата Диего Гарсия

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ реагира остро на плановете за връщане на Чагоските острови на Мавриций
          Общество

          Зукърбърг призна за забавяне в защитата на деца в Instagram

          Красимир Попов -
          Шефът на Meta даде показания по знаково дело в Лос Анджелис за зависимостта от социалните мрежи
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions