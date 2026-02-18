Осем скиори загинаха при лавина в Калифорния, един остава в неизвестност

Осем от деветте скиори, изчезнали след лавина в щата Калифорния, са открити мъртви, а един човек все още е в неизвестност, съобщиха местните власти.
Инцидентът е станал рано в сряда в района на Касъл Пийк, близо до езерото Тахо, популярна зона за ски и зимни спортове. Групата е била затрупана от снежна маса, преди спасителните екипи да успеят да реагират.
По-рано шестима скиори бяха намерени живи, като двама от тях са транспортирани в болница за лечение. Състоянието им не се уточнява.
Операцията по издирването продължава при трудни метеорологични условия. В нея участват спасителни екипи, обучени кучета и специализирана техника за търсене в лавинен терен.
Властите призовават любителите на зимните спортове да следят прогнозите за лавинна опасност и да не подценяват риска при излизане извън обозначените и обезопасени трасета.