Осем скиори загинаха при лавина в Калифорния, един остава в неизвестност

Осем от деветте скиори, изчезнали след лавина в щата Калифорния, са открити мъртви, а един човек все още е в неизвестност, съобщиха местните власти.

- Реклама -

Инцидентът е станал рано в сряда в района на Касъл Пийк, близо до езерото Тахо, популярна зона за ски и зимни спортове. Групата е била затрупана от снежна маса, преди спасителните екипи да успеят да реагират.

По-рано шестима скиори бяха намерени живи, като двама от тях са транспортирани в болница за лечение. Състоянието им не се уточнява.

„Все още търсим един от членовете на групата в момента“, заяви шерифът на окръг Невада Каунти Шанан Муун.

Операцията по издирването продължава при трудни метеорологични условия. В нея участват спасителни екипи, обучени кучета и специализирана техника за търсене в лавинен терен.

Властите призовават любителите на зимните спортове да следят прогнозите за лавинна опасност и да не подценяват риска при излизане извън обозначените и обезопасени трасета.