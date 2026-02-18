Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА

Почина проф. д-р Камен Плочев, дмн – дългогодишен ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към Военномедицинска академия (ВМА). Тъжната вест съобщиха от лечебното заведение.

- Реклама -

Проф. Плочев посвещава близо 50 години на ВМА, където започва професионалния си път през 1976 г. Колеги и пациенти го определят като лекар с изключителен авторитет, всеотдайност и човечност.

Като инфекционист той беше на първа линия при всички сериозни здравни предизвикателства – от сезонни инфекции до заплахи като ебола и COVID-19.

Приносът му към българската медицина, международното сътрудничество и развитието на инфекциозната наука е широко признат и отличаван.

Най-голямото му признание обаче остават думите на благодарност от пациентите, на които помагаше до последния си ден. Въпреки влошеното здраве, той не прекъсна професионалната си дейност и остана отдаден на каузата да спасява човешки животи.

Професор Камен Плочев ще остане в съзнанието ни като честен и достоен човек, професионалист без показност, лоялен към екипа си и ментор на поколения медици“, се казва в съболезнователния адрес.

Ръководството и личният състав на ВМА изказаха най-искрени съболезнования на семейството и близките му.

Светла му памет!