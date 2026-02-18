НА ЖИВО
          Парламентът одобри договори със САЩ за брегова ракетна отбрана и тактическа радиосистема

          Военноморските сили ще разширят способностите си за възпиране и отбрана в морските пространства на страната и ще повишат оперативната и технологична съвместимост с НАТО

          18 февруари 2026 | 17:31 210
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Парламентът одобри на две четения в едно заседание два законопроекта за ратифициране на международни договори (Letter of Offer and Acceptance – LOA) със САЩ. Вносител е Министерският съвет.

          Първият договор – BU-P-AAL – предвижда придобиване на мобилна ракетна система NSM за брегова отбрана (CDS), заедно със свързаното оборудване, резервни части, обучение и поддръжка. Вторият – BU-P-LBR – е за мултифункционална система за разпространение на информация (MIDS JTRS) и съответната ѝ поддръжка.

          Проектите са част от приоритетната инициатива на Министерство на отбраната за придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси и се реализират по Програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби. С тях Военноморските сили ще разширят способностите си за възпиране и отбрана в морските пространства на страната и ще повишат оперативната и технологична съвместимост с НАТО.

          Системата за чуждестранни военни продажби гарантира изпълнението на договорите от страна на правителството на САЩ, като документите са съобразени с американското законодателство.

          По време на дебата Димчо Димчев от „Възраждане“ заяви, че договорите ще влязат в сила след превода на първоначалните вноски от българска страна и постави въпрос за доверието от страна на САЩ.

          Красимира Катинчарова от „Величие“ обяви, че партията ѝ няма да подкрепи ратификацията по принципни съображения, като посочи, че правителство в оставка не следва да внася подобни законопроекти.

          Председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС отговори, че има решение на Народното събрание, с което Министерският съвет е задължен да сключи тези договори.

