Парламентът одобри на първо четене по-строги наказания за сексуални престъпления срещу деца

На първо четене Народното събрание одобри промени в Наказателния кодекс, с които значително се завишават санкциите за сексуални престъпления срещу деца и непълнолетни, съобщава „24 часа“.

С измененията развратът с деца до 16-годишна възраст вече ще се третира по същия начин, както престъпленията срещу малолетни, което води до по-тежки наказания.

Съгласно приетите текстове наказанието за секс с дете до 16 години става от 2 до 8 години лишаване от свобода, каквото досега се прилагаше при престъпления срещу малолетни.

За блудство с дете до 16 години, което проституира, наказанието се увеличава на от 3 до 10 години затвор, при положение че досега санкцията беше до 3 години.

По-тежки наказания се предвиждат и при изнасилване, като санкцията за изнасилване на момиче до 16 години вече ще бъде от 10 до 20 години лишаване от свобода.

С промените се завишават санкциите и за т.нар. „онлайн примамване“, при което пълнолетни лица установяват контакт с ученици с цел сексуални отношения или създаване на порнографско съдържание. Предвиденото наказание е от 3 до 10 години затвор и глоба между 5 и 10 хиляди евро, като същите санкции се предвиждат и при склоняване на непълнолетни към подобни дейности.

Санкциите се увеличават и за лица, които принуждават 16-годишни да гледат порнографски материали, като наказанието става от 3 до 10 години лишаване от свобода, вместо досегашните 3 до 7 години.

Законопроектът беше приет на първо четене с 141 гласа „за“ и 27 „въздържали се“, като въздържалите се са депутати от „Възраждане“ и трима народни представители от БСП. Предстои текстовете да бъдат разгледани и окончателно гласувани на второ четене.