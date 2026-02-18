НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоБългарияКрими

          Парламентът одобри на първо четене по-строги наказания за сексуални престъпления срещу деца

          Санкциите се увеличават за изнасилване, блудство и т.нар. онлайн примамване, а защитата на непълнолетните се изравнява

          18 февруари 2026 | 13:20 60
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          На първо четене Народното събрание одобри промени в Наказателния кодекс, с които значително се завишават санкциите за сексуални престъпления срещу деца и непълнолетни, съобщава „24 часа“.

          - Реклама -
            
            

          С измененията развратът с деца до 16-годишна възраст вече ще се третира по същия начин, както престъпленията срещу малолетни, което води до по-тежки наказания.

          Съгласно приетите текстове наказанието за секс с дете до 16 години става от 2 до 8 години лишаване от свобода, каквото досега се прилагаше при престъпления срещу малолетни.

          За блудство с дете до 16 години, което проституира, наказанието се увеличава на от 3 до 10 години затвор, при положение че досега санкцията беше до 3 години.

          Великобритания арестува по 1000 заподозрени в педофилия всеки месец Великобритания арестува по 1000 заподозрени в педофилия всеки месец

          По-тежки наказания се предвиждат и при изнасилване, като санкцията за изнасилване на момиче до 16 години вече ще бъде от 10 до 20 години лишаване от свобода.

          С промените се завишават санкциите и за т.нар. „онлайн примамване“, при което пълнолетни лица установяват контакт с ученици с цел сексуални отношения или създаване на порнографско съдържание. Предвиденото наказание е от 3 до 10 години затвор и глоба между 5 и 10 хиляди евро, като същите санкции се предвиждат и при склоняване на непълнолетни към подобни дейности.

          Санкциите се увеличават и за лица, които принуждават 16-годишни да гледат порнографски материали, като наказанието става от 3 до 10 години лишаване от свобода, вместо досегашните 3 до 7 години.

          Законопроектът беше приет на първо четене с 141 гласа „за“ и 27 „въздържали се“, като въздържалите се са депутати от „Възраждане“ и трима народни представители от БСП. Предстои текстовете да бъдат разгледани и окончателно гласувани на второ четене.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Надежда Нейнски е новият служебен външен министър

          Росица Николаева -
          На изборите за европейски парламент през 2009 г. е избрана за евродепутат
          Политика

          „Йотова-Сорос-Петрохан“: Първи коментар от парламента за служебния кабинет

          Никола Павлов -
          Според ДПС-НН подобно определение се налага поради две основни причини
          Общество

          СНЯГ, ВЯТЪР И НАВОДНЕНИЯ: Още една община обяви бедствено положение

          Никола Павлов -
          Кметът на Аксаково инж. Атанас Стоилов обяви бедствено положение на територията на седем населени места в общината
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions