      сряда, 18.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияПолитика

          Партиите в парламента с остри реакции след обявяването на служебния кабинет

          Различни формации изразиха резерви към състава на правителството, поставяйки въпроси за политическо влияние

          18 февруари 2026 | 13:30 3221
          Парламент
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Парламентарно представените партии реагираха с различни оценки и коментари на обявения състав на служебния кабинет, предложен от Андрей Гюров.

          Политическите формации коментираха номинираните министри, като изразиха резерви и критики към част от фигурите в правителството, акцентирайки върху очакванията за професионализъм, прозрачност и способността на кабинета да проведе честни парламентарни избори и да гарантира стабилност в ключови държавни сектори.

          ► ГЕРБ-СДС: Служебният кабинет е лична отговорност на Йотова

          Костадин Ангелов от ГЕРБ коментира състава на служебното правителство, заявявайки, че кабинетът е „лична отговорност на президента Илияна Йотова“. Според него основната задача пред правителството е организирането на честни избори, а реалната оценка ще дойде с действията на кабинета.

          Той подчерта, че ГЕРБ традиционно не се фокусира върху персоналния състав на Министерския съвет и няма проблем с отделните назначения.

          В същото време Ангелов отбеляза, че в състава се виждат „сериозни знаци и намигвания в много посоки“, което според него подсказва определени политически цели. По думите му, след като кабинетът е бил одобрен, това означава, че президентът Йотова подкрепя предложените министри.

          Според него служебното правителство може да фаворизира определени политически формации.

          Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър

          ► „ДПС – Ново начало“: Служебният кабинет е „Йотова-Сорос-Петрохан“

          Искра Михайлова от „ДПС – Ново начало“ посочи, че съставът на кабинета е бил одобрен от президента „за по-малко от една минута“, което според нея дава основание правителството да бъде определяно като „служебен кабинет на Йотова-Сорос-Петрохан“.

          По думите ѝ в кабинета има лица, свързани със случая „Петрохан“, което според нея показва политическа обвързаност на част от назначенията.

          Тя заяви, че ДПС ще използва всички демократични механизми, за да следи и контролира действията на служебното правителство.

          ► „Има такъв народ“: Кабинет „Петрохан“ вместо служебно правителство

          Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ отправи остри критики към състава на служебния кабинет, заявявайки, че той спокойно може да бъде наречен „кабинет Петрохан“, намеквайки за връзки с предишни скандали и институционални зависимости.

          Той посочи, че в кабинета според него прозира силно влияние на „Продължаваме промяната“, като даде примери с назначения и връзки с неправителствени организации.

          Балабанов изрази и сериозни съмнения, че правителството ще успее да гарантира честни избори, като заяви, че няма доверие в способността му да го направи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          Вашият коментар
