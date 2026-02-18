Пазарите реагираха на сигналите от Женева: петролът поевтиня след окуражаващ тон от Иран

Акциите се колебаеха, а цените на петрола се понижиха на 17 февруари, след като Техеран даде окуражаващ отговор по време на разговорите с американски представители в Женева относно ядрената програма на Иран, предаде Agence France-Presse.

По-рано през деня пазарите реагираха на засилените предупреждения от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран – един от значимите производители на суров петрол. Впоследствие обаче тонът от иранска страна допринесе за охлаждане на напрежението.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви:

„Се е отворил нов прозорец на възможности.“

Той допълни:

„Надяваме се, че преговорите ще доведат до устойчиво и договорено решение.“

В същото време подчерта, че „Иран остава напълно готов да се защитава срещу всяка заплаха или акт на агресия“.

Петролът обърна посоката

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate (WTI) поевтиня с 0,9% до 62,33 долара за барел, след като по-рано беше поскъпнал с 1,5%. Международният бенчмарк Brent от Северно море се понижи с 1,8% до 67,42 долара.

Според Аарин Чикри от Hargreaves Lansdown:

„Има спекулации, че Иран може да се съгласи да разреди най-високо обогатения си уран в замяна на пълното премахване на финансовите санкции, но не е ясно дали това ще бъде достатъчно за сключване на споразумение между двете страни.“

Колеблив Уолстрийт, положителна Европа

По-рано през сесията Уолстрийт се движеше неравномерно, но в крайна сметка затвори с минимални повишения.

Чикри отбеляза още:

„Миналата седмица застрахователните брокери, консултантите по управление на богатство, компаниите за недвижими имоти и логистичните фирми бяха под натиск, а инвеститорите предпазливо следят кой сегмент от пазара може да бъде следващият в списъка на засегнатите от изкуствения интелект.“

Европейските борси приключиха на положителна територия – Лондон и Франкфурт нараснаха с 0,8%. Токио отбеляза спад, а китайските пазари останаха затворени заради Лунната нова година.

Рекордна безработица във Великобритания

Междувременно официални данни показаха, че безработицата във Великобритания е достигнала 5,2% – най-високото равнище за последните пет години. Анализатори посочват, че това увеличава вероятността Bank of England да понижи основния си лихвен процент през следващия месец.

Пазарите продължават да реагират чувствително на всякакви сигнали от ядрените преговори, които могат да окажат влияние върху глобалното предлагане на петрол и геополитическата стабилност.