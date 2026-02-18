НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          Икономика

          По данни на БНБ: Годишната инфлация достигна 3,5% в края на 2025 година

          Частното потребление остава основен двигател на икономиката, докато разходите за труд и цените по веригата на предлагане се повишават

          18 февруари 2026 | 14:12
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          През третото тримесечие на 2025 г. годишният растеж на икономическата активност достига 3.0%, сочат сезонно неизгладените данни на НСИ, цитирани в тримесечното издание на БНБ „Икономически преглед“. За сравнение, през предходното тримесечие ръстът е бил 3.5%. Анализът обхваща публикуваните към 16 януари 2026 г. макроикономически показатели.

          От БНБ отбелязват, че частното потребление продължава да расте с високи темпове, докато отрицателният принос на нетния износ се разширява, а при държавното потребление се отчита забавяне на годишния растеж.

          Пазарът на труда остава силно затегнат през третото тримесечие на 2025 г., като заетостта се е повишила с 2.3% на годишна база. Въпреки силното търсене на работна сила, годишният растеж на компенсацията на един нает се е забавил до 4.3% в реално изражение.

          Краткосрочните индикатори дават смесени сигнали за икономическата активност през четвъртото тримесечие на 2025 г., но като цяло сочат запазване на водещата роля на частното потребление, а растежът на реалния БВП се очаква да остане близък до този от предходното тримесечие.

          През третото тримесечие се наблюдава повишение на цените по веригата на предлагане, което обаче само частично се е пренесло върху потребителските цени, измервани чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

          Годишната инфлация, измерена чрез ХИПЦ, достига 3.5% през декември 2025 г., спрямо 2.1% година по-рано, като ускорението се дължи основно на поскъпването на услугите и храните, както и на намаляващия отрицателен принос на енергийните продукти.

          От БНБ посочват, че нарастващите разходи за труд на единица продукция и силното частно потребление позволяват на фирмите да прехвърлят по-високите производствени разходи към крайните потребители, което допринася за ускоряване на инфлацията.

