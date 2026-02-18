НА ЖИВО
          По предложение на Васил Пандов от ПП-ДБ парламентът прие създаване на профилактичен календар

          Предвижда се подобряване на системата за профилактика чрез създаването на структуриран профилактичен календар

          18 февруари 2026 | 17:48 420
          Росица Николаева
          На първо четене депутатите приеха промени в Закона за здравето предложени от Васил Пандов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, с които се предвижда подобряване на системата за профилактика чрез създаването на структуриран профилактичен календар.

          „Профилактичен календар“ е съвкупност от медицински дейности за текущо наблюдение на здравословното състояние на лицата, включващи прегледи от медицински специалисти и /или изследвания, които се извършват ежегодно или през определени други периоди от време, приеха депутатите.

          Заложено е и въвеждането на нормативно определени критерии за вида и качеството на храната за пациентите в лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

          Депутатите гласуваха и възможност Народното събрание да може да предлага на министъра на здравеопазването създаването на национални здравни програми.

          Предвижда се и неправителствени организации с дейност в областта на защитата на правата и интересите на пациентите, включително представителните организации за защита правата на пациентите, да имат право да внасят предложения до министъра на здравеопазването за национални здравни програми.

          Министърът на здравеопазването ще публикува проектите на програми на интернет страницата на министерство на здравеопазването за обществено обсъждане със срок от 30 дни. След това в рамките на изготвянето на проекта на държавния бюджет и на проекта на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза министърът на финансите ще трябва да предвижда какви средства ще бъдат необходими, за да може да бъдат реализирани приетите здравни програми.

          В случаите, в които има пациентите разполагат с необходимата технология, на тях ще им се изпраща през Националната здравноинформационна система покана за явяване на профилактичен преглед.

          Онези граждани, които нямат подобни приложения или достъп до интернет, ще бъдат информирани за профилактичните си прегледи чрез писмо от Здравната каса.

          Депутатите отхвърлиха предложенията за изменения в Закона за здравето, внесени от Радостин Василев от МЕЧ, които предвиждаха еднакъв режим за медицинските специалисти от здравните кабинети, детските градини и яслените групи в България.

          Не се прие и законопроектът за промени в Закона за здравето на Божидар Божанов от ПП-ДБ, които предвиждаха система за автоматизирана оценка на риска от незаконосъобразно установяване на трайно намалена работоспособност.

          Мнозинството гласува „Против“ законопроекта, предложен от Стела Николова от ПП-ДБ, който целеше забрана на всякаква форма на жестоко, нечовешко или унизително отношение спрямо хората с психични разстройства по време на лечението им.

          о време на дебатите няколко депутати с медицинско образование – Маргарита Махаева от „Възраждане“ и Десислав Тасков от „БСП-Обединена левица“ обясниха, че няма да подкрепят законопроекта, предложен от Стела Николова, защото „фиксирането“ на пациентите в психиатрични отделения се прави с цел предотвратяване на риска от самонараняване и от насилие срещу лекарите.

