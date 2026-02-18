НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          Почина съпругата на Радован Караджич – Лиляна Зелен Караджич

          Невропсихиатър по професия, тя беше включена в американски санкционен списък заради действия, свързани с укриването на осъдения за геноцид бивш лидер на босненските сърби

          18 февруари 2026 | 20:45 60
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Лиляна Зелен Караджич, съпруга на осъдения за военни престъпления Радован Караджич, е починала на 81-годишна възраст в Източно Сараево.

          По професия невропсихиатър, тя е била председател на Червения кръст на Република Сръбска в периода 1993–2002 г. Родена е през 1945 г. в Сараево, където завършва Медицинския факултет.

          Лиляна Караджич бе включена в санкционния списък на Служба за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) заради действия и публични изявления, свързани с укриването на съпруга ѝ от правосъдието. Американски съд отхвърли искането ѝ да бъде извадена от списъка, като прие, че е подпомагала Радован Караджич финансово и по други начини.

          В мотивите се посочва, че тя публично е подкрепяла съпруга си, отричала е установени факти за войната в Босна и Херцеговина, призовавала го е да не се предава и е определяла Международен трибунал за бивша Югославия като

          „незаконен“ и „злокачествен рак“.

          Според OFAC тя е работила активно срещу неговото издирване и арест.

          Радован Караджич беше осъден на доживотен затвор през 2019 г., след като Международният трибунал го призна за виновен за военни престъпления, включително геноцида в Сребреница.

