Почина съпругата на Радован Караджич – Лиляна Зелен Караджич

Лиляна Зелен Караджич, съпруга на осъдения за военни престъпления Радован Караджич, е починала на 81-годишна възраст в Източно Сараево.

По професия невропсихиатър, тя е била председател на Червения кръст на Република Сръбска в периода 1993–2002 г. Родена е през 1945 г. в Сараево, където завършва Медицинския факултет.

Лиляна Караджич бе включена в санкционния списък на Служба за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) заради действия и публични изявления, свързани с укриването на съпруга ѝ от правосъдието. Американски съд отхвърли искането ѝ да бъде извадена от списъка, като прие, че е подпомагала Радован Караджич финансово и по други начини.

В мотивите се посочва, че тя публично е подкрепяла съпруга си, отричала е установени факти за войната в Босна и Херцеговина, призовавала го е да не се предава и е определяла Международен трибунал за бивша Югославия като

„незаконен“ и „злокачествен рак“.

Според OFAC тя е работила активно срещу неговото издирване и арест.

Радован Караджич беше осъден на доживотен затвор през 2019 г., след като Международният трибунал го призна за виновен за военни престъпления, включително геноцида в Сребреница.