ПП-ДБ: Започваме подписка за оставката на Назарян

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обяви, че формацията започва събиране на подписи за оставката на председателя на Народното събрание Рая Назарян заради отказ, по думите му, да спази правилника на парламента.

В интервю за предаването „Денят започва“ по БНТ Василев заяви, че председателят на парламента бави разпределянето на внесени законодателни предложения по комисии, като вместо предвидените три дни това се случва вече шести ден.

По думите му става дума за промени в Закона за Националната служба за охрана, с които се ограничава възможността определени политици да получават държавна охрана, освен в случаи на военно положение.

Василев посочи, че вчера е получено писмо, според което предложенията няма да бъдат разглеждани, тъй като били сходни по същество с вече внесени текстове, което според него не отговаря на истината.

Той обвини Назарян, че с действията си защитава Бойко Борисов и Делян Пеевски, тъй като знае, че в парламента съществува мнозинство за приемане на измененията.