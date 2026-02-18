От „Продължаваме промяната“ (ПП) обявиха, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който разпространява твърдения за тяхна връзка с криминалния случай около хижа „Петрохан“. В позиция до медиите от партията определиха опитите за замесването им като „политическа манипулация“ и циничен опит за предизборна употреба на трагедия с пострадали деца.

От формацията подчертаха, че е недопустимо обществото да се разделя изкуствено в момент, когато се очаква справедливост. Според тях всеки извършител или длъжностно лице, прикривало престъпления срещу деца, трябва да понесе цялата тежест на закона, независимо от позицията или влиянието си.

ПП настояха за включване на международни експерти в разследването с цел разкриване на обективната истина. В декларацията се изразява съмнение, че настоящият вътрешен министър може да се справи със задачата, и се изискват отговори защо в продължение на поне 12 месеца не са предприети ефективни мерки спрямо дейността на свързаната с хижата „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

От партията попитаха кои служители в ДАНС, МВР и прокуратурата са били информирани за случая и защо реакцията на институциите е закъсняла. Те завършиха с предупреждение, че политическият имунитет не е „индулгенция за безотговорни обвинения“.