Преговорите за мир в Украйна продължават с нов кръг срещи в Женева

Срещите между САЩ, Русия и Украйна в Женева продължиха над шест часа при напрегната атмосфера, а ключови въпроси остават без отговор

С пълно мълчание от трите страни завърши първият ден от преговорите за мир в Украйна. Съединените щати, Русия и Украйна проведоха редица срещи в Женева, които продължиха повече от шест часа и приключиха късно във вторник вечерта. Официални изявления след разговорите не бяха направени, но руски медии съобщават за напрегната атмосфера по време на срещите.

Преди началото на разговорите президентът Доналд Тръмп заяви:

„Украинците по-добре да дойдат бързо на масата за преговори“.

Към това се прибавят и изказванията на украинския президент Володимир Зеленски, според когото върху Украйна се оказва натиск за отстъпки, докато върху Русия такъв не се наблюдава.

Това кара част от наблюдателите да коментират, че Съединените щати се опитват да постигнат напредък чрез натиск върху жертвата на агресията. Сред основните спънки в разговорите остава искането на Москва да получи и онези части от Донбас, които руската армия не успя да завладее след четири години бойни действия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви: