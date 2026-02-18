НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Президентът Доналд Тръмп обяви първия пакет от японските инвестиции за 550 млрд. долара в САЩ

          Три енергийни проекта стартират преди визитата на премиера Санае Такаичи във Вашингтон, но детайлите за финансирането остават неясни

          18 февруари 2026 | 02:09 60
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът Доналд Тръмп обяви, че Япония започва реализацията на първия пакет инвестиции в рамките на договорения ангажимент за 550 млрд. долара в Съединените щати. Съобщението идва дни преди планираното посещение на японския министър-председател Санае Такаичи във Вашингтон.

          „Япония вече официално и финансово пристъпва към ПЪРВИЯ пакет инвестиции в рамките на ангажимента си от 550 МИЛИАРДА долара за инвестиране в Съединените американски щати“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

          - Реклама -
            
            

          Три проекта в енергетиката и суровините

          По думите на президента първият транш включва три конкретни проекта:

          • съоръжение за втечнен природен газ в Тексас;
          • газова електроцентрала в Охайо;
          • предприятие за критични суровини в Джорджия.

          Тръмп не уточни кои компании ще участват, нито как ще бъде структурирано финансирането.

          Разминавания между Токио и Вашингтон

          Изявлението идва след коментари на японския министър на търговията Рьосей Аказава, който призна, че между двете страни остават „значителни разминавания“ относно това кои проекти да бъдат реализирани първи.

          „Няма да има високорискови, високодоходни начинания“, подчерта Аказава, като добави, че все пак има възможност за напредък.

          През юли Токио се съгласи да инвестира 550 млрд. долара до 2029 г. за „възстановяване и разширяване на ключови американски индустрии“, според информация на Белия дом. Очакванията са инвестициите да създадат стотици хиляди работни места в САЩ.

          Ограничен реален капитал

          Аказава обаче уточни, че едва 1–2% от общата сума ще представляват реален капитал. Останалата част ще бъде под формата на облигации и заеми от Японска банка за международно сътрудничество (JBIC), както и кредити, гарантирани от японската държава.

          Ангажиментът беше поет в замяна на намаляване на заплашителните американски мита от 25% на 15% върху японския внос.

          В навечерието на срещата в Белия дом

          Очаква се прилагането на търговското и икономическото споразумение да бъде ключова тема на срещата между Такаичи и Тръмп на 19 март. Според медийни публикации напрежението около параметрите на инвестиционния пакет започва да се засилва, а детайлите по първите проекти вероятно ще бъдат предмет на допълнителни преговори.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Пазарите реагираха на сигналите от Женева: петролът поевтиня след окуражаващ тон от Иран

          Красимир Попов -
          Инвеститорите следят внимателно ядрените преговори между Вашингтон и Техеран, докато европейските борси приключиха с ръст
          Политика

          Висшият антикорупционен съд задържа бившия енергиен министър Херман Халущенко за два месеца

          Красимир Попов -
          Определена е гаранция от 200 млн. гривни по разследване за пране на пари и организирана престъпна схема около „Енергоатом“
          Крими

          Въоръжен 18-годишен задържан пред Конгреса на САЩ след бърза реакция на полицията

          Красимир Попов -
          Младежът е носел заредена пушка, тактическа екипировка и допълнителни боеприпаси; мотивът за действията му остава неясен
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions