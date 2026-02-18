Президентът Доналд Тръмп обяви първия пакет от японските инвестиции за 550 млрд. долара в САЩ

Президентът Доналд Тръмп обяви, че Япония започва реализацията на първия пакет инвестиции в рамките на договорения ангажимент за 550 млрд. долара в Съединените щати. Съобщението идва дни преди планираното посещение на японския министър-председател Санае Такаичи във Вашингтон.

„Япония вече официално и финансово пристъпва към ПЪРВИЯ пакет инвестиции в рамките на ангажимента си от 550 МИЛИАРДА долара за инвестиране в Съединените американски щати", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Три проекта в енергетиката и суровините

По думите на президента първият транш включва три конкретни проекта:

съоръжение за втечнен природен газ в Тексас;

газова електроцентрала в Охайо;

предприятие за критични суровини в Джорджия.

Тръмп не уточни кои компании ще участват, нито как ще бъде структурирано финансирането.

Разминавания между Токио и Вашингтон

Изявлението идва след коментари на японския министър на търговията Рьосей Аказава, който призна, че между двете страни остават „значителни разминавания“ относно това кои проекти да бъдат реализирани първи.

„Няма да има високорискови, високодоходни начинания“, подчерта Аказава, като добави, че все пак има възможност за напредък.

През юли Токио се съгласи да инвестира 550 млрд. долара до 2029 г. за „възстановяване и разширяване на ключови американски индустрии“, според информация на Белия дом. Очакванията са инвестициите да създадат стотици хиляди работни места в САЩ.

Ограничен реален капитал

Аказава обаче уточни, че едва 1–2% от общата сума ще представляват реален капитал. Останалата част ще бъде под формата на облигации и заеми от Японска банка за международно сътрудничество (JBIC), както и кредити, гарантирани от японската държава.

Ангажиментът беше поет в замяна на намаляване на заплашителните американски мита от 25% на 15% върху японския внос.

В навечерието на срещата в Белия дом

Очаква се прилагането на търговското и икономическото споразумение да бъде ключова тема на срещата между Такаичи и Тръмп на 19 март. Според медийни публикации напрежението около параметрите на инвестиционния пакет започва да се засилва, а детайлите по първите проекти вероятно ще бъдат предмет на допълнителни преговори.