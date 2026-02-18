НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          Проф. Малинов: Следващото правителство – коалиционно, формацията на Радев – далеч от 120 места

          Окрупняването е нож с две остриета – може да създава възможности за повече стабилност, но и намалява тези за мнозинство

          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Възможно е в служебния кабинет да присъстват личности, които са били обвързани с предишни правителства, в които ПП-ДБ са участвали. Но служебното правителство няма простор на действие. То е със силно ограничени правомощия“.

          Това каза пред БНР политологът проф. Светослав Малинов.

          Той смята за правилно това, че анализаторите се фокусират основно върху министъра на вътрешните работи.

          Няма да действа по партийна или логическа линия, а по тази, която цялото общество очаква – промяна на определени места, свързани със структурите на МВР, за по-честни избори“.

          Проф. Малинов коментира личността на Румяна Бъчварова, която е спрягана в някои медии за вицепремиер на служебната власт.

          Тя измина определен път от много силно доверен човек лично на Борисов до сериозен и много разумен опонент на ГЕРБ„.

          Възможно е да има по-чисти правила и по-честни избори, убеден е политологът. 

          „Изборите могат да бъдат по-убедителни и по-легитимни за гражданите. Има решение на Конституционния съд. Признато е в кои региони, къде има фалшификации, манипулации и нарушения. Има едно ниво на информираност, което позволява ефективни действия“.

          Необходимо е също партиите да се погрижат да осигурят наблюдатели на тези избори, отбеляза той.

          „Коалиция за честни избори може да има и между партии, които много не се обичат“.

          Възможностите на Румен Радев на този етап са достатъчни, за да спечели изборите, но са далече от потенциала, който имаше в миналото, анализира политологът. 

          Следващото правителство ще бъде коалиционно. Новата формация ще бъде далече от 120 депутата.

          Не мога да си представя в едно следващо правителство Борисов и Пеевски, ГЕРБ и ДПС-НН да са заедно. Хората ги разделиха. Пагубен, съкрушителен е за ГЕРБ този съюз. Това вече не е най-голямата партия. Въпросът е каква ще е разликата между първия и втория.

          В следващия парламент ще има по-малко формации. Окрупняването е нож с две остриета – може да създава възможности за повече стабилност, но и намалява тези за мнозинство“.

          Няма как след протести и явяване на нова формация да няма по-висока избирателна активност, отбеляза проф. Малинов.

          Възможно е формациите, които са най-близки и симпатизиращи на Радев, да не преминат бариерата“, прогнозира още той.

          Политологът коментира участието на страната ни на първото заседание на Съвета за мир на Доналд Тръмп.

          „Голям противник съм на целия подход на българската държава към този процес. Мисля, че и следващият парламент няма да се съгласи да участваме със съответната вноска, за да имаме пълноправно участие. Но не трябва да съжаляваме, че не сме пълноправни членове на организация, която няма почти никакъв статут. Тя не е в състояние да произведе сериозни международни политически инициативи“.

