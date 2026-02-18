Проф. Вера Бонева: България има нужда от съвременния Левски!

Днес се навършват 153 години от гибелта на Васил Левски и България се прекланя пред подвига му.

„Левски не е мислил само за текущото, а и за начина, по който ще функционира нашето общество в следващия етап на своето развитие„, подчерта в интервю за БНР историкът проф. Вера Бонева и призова днешните политици също да мислят така.

„Когато дадено общество има нужда от дадена фигура, тя се появява. Работата не става само с лидери. Всеки трябва да действа така, както действа Левски. Всеки трябва да бъде непримирим към нередностите в обществото. България има нужда от съвременния Левски, но не сме сигурни дали ще му дадем шанс да се изяви и оцелее„, смята тя.

Проф. Вера Бонева отбеляза особеностите на личността на Апостола, които могат да се видят чрез неговите писма и тефтерче:

„Виждаме един много организиран, подреден, стриктен, изпълнителен човек, приел работата си като организатор на революцията като една мисия и професия. Той работи на 24-часов работен ден като политик и общественик. Дава всичко от себе си, за да постигне целите на тази организация“.

Тя отбеляза и неговата харизма. За нея той е бил „белязан човек“, а всички го възприемат като естествен лидер.