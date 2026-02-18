НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          НачалоЕвропа

          Проф. Здравко Попов: Мюнхенската конференция не даде решения, а България влиза в нов кабинет със „стари зависимости“

          18 февруари 2026 | 20:27
          Международната Munich Security Conference е преминала без значими нови решения, а голяма част от европейските лидери продължават да демонстрират „непълнолетност“ в политическия си подход. Това заяви политологът проф. Здравко Попов в предаването „Контра“, коментирайки както глобалната сигурност, така и текущата политическа ситуация в България.

          Според него речите на американски представители, включително сенатора Марко Рубио, са потвърдили познати консервативни позиции. Акцент е поставен и върху изявата на украинския президент Володимир Зеленски, която продължава линията за международна подкрепа към Киев.

          На фона на международните теми проф. Попов коментира и новия служебен кабинет у нас. Той определи назначаването на Надежда Нейски като външен министър като ясен политически знак в сложната международна обстановка и допълни, че съставът на кабинета възпроизвежда познати зависимости.

