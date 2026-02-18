Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да определи днес кой ще бъде новият административен ръководител на Софийската градска прокуратура. Това е единствената структура в държавното обвинение, която има правомощия да разследва лица с имунитет.

Кандидатите за поста са двама. За позицията се състезават изпълняващата функциите в момента Емилия Русинова и следователят Бойко Атанасов.

Русинова пое ръководството временно след пенсионирането на Илиана Кирилова. До днешния избор се стигна, след като в средата на май миналата година конкурсът за градски прокурор се провали. Тогава единственият кандидат Ангел Илиев се отказа по време на процедурата.

Софийската градска прокуратура е със статут на окръжна прокуратура в системата на държавното обвинение.