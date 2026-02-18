НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Прокурорската колегия на ВСС днес избира нов градски прокурор на София

          Кандидатите за поста са двама

          18 февруари 2026 | 07:34 180
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да определи днес кой ще бъде новият административен ръководител на Софийската градска прокуратура. Това е единствената структура в държавното обвинение, която има правомощия да разследва лица с имунитет.

          - Реклама -
            
            

          Кандидатите за поста са двама. За позицията се състезават изпълняващата функциите в момента Емилия Русинова и следователят Бойко Атанасов.

          Русинова пое ръководството временно след пенсионирането на Илиана Кирилова. До днешния избор се стигна, след като в средата на май миналата година конкурсът за градски прокурор се провали. Тогава единственият кандидат Ангел Илиев се отказа по време на процедурата.

          Софийската градска прокуратура е със статут на окръжна прокуратура в системата на държавното обвинение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Депутатите обсъждат нови мерки в здравния сектор в пленарната зала

          Дамяна Караджова -
          Сред предложенията са ограничения за райския газ, профилактичен календар и нови изисквания към храната в болниците.
          Политика

          Преговорите за мир в Украйна продължават с нов кръг срещи в Женева

          Дамяна Караджова -
          Очакванията са разговорите да внесат яснота по спорните въпроси след напрегнатия първи ден без официални изявления
          Политика

          Андрей Гюров представя състава на служебния кабинет пред президента

          Пола Жекова -
          Очаква се указ и насрочване на избори за 19 април
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions