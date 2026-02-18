ПВО, „стена срещу дронове“, мрежа за наблюдение: ЕС с мерки по „източния си фланг“ срещу Русия

Европейската комисия представи нова стратегия за засилване на подкрепата към източните региони на Европейския съюз, които са особено засегнати от войната в Украйна, хибридни заплахи, икономически трудности и демографски спад.

Според Комисията редица региони в България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния са подложени на сериозен натиск, включително от хибридни военни действия, използване на миграционни потоци като инструмент за натиск, икономически затруднения и намаляващо население.

В представената стратегия укрепването на тези райони се определя като инвестиция в сигурността, конкурентоспособността и дългосрочната стабилност на ЕС.

От началото на войната в Украйна Европейският съюз вече е увеличил политическата, техническата и финансова подкрепа към тези региони, включително чрез подобряване на инфраструктурата, засилване на икономическата устойчивост и укрепване на отбранителните способности. Според Брюксел обаче влошаващата се среда за сигурност налага допълнителни мерки.

Сред обсъжданите нови инициативи са:

изграждане на мрежа за наблюдение по Източния фланг на ЕС;

разработване на т.нар. „стена срещу дронове“;

създаване на европейска противовъздушна отбрана;

развитие на европейски космически щит.

Комисията предлага и по-лесен достъп до финансиране чрез Европейската инвестиционна банка и други международни финансови институции, както и сътрудничество със Световната банка за насърчаване на икономическото развитие на най-засегнатите региони.

Специално за Балтийските държави се планира ускорено свързване на електропреносните мрежи с европейската система и развитие на трансгранична водородна инфраструктура. За всички засегнати страни се разглеждат възможности за модернизиране на пътища, железопътни линии, пристанища и транспортни връзки, включително към Украйна и Молдова.

ЕК планира също ежегодни срещи на високо политическо равнище за оценка на въздействието на европейските политики върху източните гранични региони, като първата подобна среща е насрочена още този месец.

Комисията отбелязва, че след началото на войната държавите от Източна Европа отчитат по-бавен икономически растеж, намалени инвестиции, недостиг на работна ръка и увеличени разходи за сигурност, поради което в бъдещия бюджет на ЕС до 2034 г. се предвиждат специални средства за подкрепа на тези региони.