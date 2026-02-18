НА ЖИВО
          15:18 МВР показа как убитите се кланят на Калушев (ВИДЕА)13:41 ПВО, „стена срещу дронове“, мрежа за наблюдение: ЕС с мерки по „източния си фланг“ срещу Русия11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          Радостин Василев: Служебният кабинет е „Франкенщайн" с кадри на ГЕРБ и ДПС

          Предложеният от Димитър Гюров служебен кабинет е „изключително странен, дори плашещ“. Това заяви заместник-председателят на 51-вото Народно събрание и лидер на МЕЧ Радостин Василев в разговор с водещия Николай Колев по Евроком.

          Според него съставът на правителството представлява симбиоза между Румен Радев, ГЕРБ, ДПС и неправителствени организации около ПП-ДБ.

          „Мумии на прехода“ и „поредния началник на водопад“: Костадинов с остър коментар за кабинета „Гюров“ „Мумии на прехода“ и „поредния началник на водопад“: Костадинов с остър коментар за кабинета „Гюров“

          Василев определи проектокабинета като „Франкенщайн“ и „сбиротак на скелети от гардеробите“. Той изрази силно възмущение от номинациите на Корман Исмаилов за министър на транспорта и Хасан Адемов, като ги посочи за представители на „Алианс за права и свободи“ (АПС) на Ахмед Доган. Според него това е доказателство за зависимости на президентската институция.

          Политикът отправи остри критики към оставането на Атанас Запрянов като министър на отбраната, като изрази съмнения във физическата му адекватност за поста. Сред другите спорни имена той посочи Надежда Нейнски и Сергей Игнатов, които свърза с ГЕРБ и миналото на СДС. Василев определи номинацията на Нейнски като „шокиращо назначение“.

          Кой е Емил Дечев – новият министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров? Кой е Емил Дечев – новият министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров?

          За енергиен министър е предложен Трайчо Трайков, което лидерът на МЕЧ определи като скандално. Той припомни подписването на анекс за златните находища и действията на Трайков през 2011 г., с които според него е осуетено разширението на „Чирен“. За сектор „Туризъм“ депутатът цитира медийни публикации за корупционни схеми, свързани с Ирена Георгиева, и я определи като кадър на ГЕРБ.

          Румен Радев за предложението на Гюров: Един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица Румен Радев за предложението на Гюров: Един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица

          В разговора бе обсъдено и Министерството на вътрешните работи. Според Василев предложеният Емил Дечев е подготвен правист, но няма никаква представа от работата в МВР. Той разкри, че първоначално Гюров е предложил Бойко Рашков, но кандидатурата е била отхвърлена от вицепрезидента Илияна Йотова заради очакванията за безкомпромисни действия.

          Радостин Василев прогнозира „най-кървавите избори“ досега и обвини социологическите агенции в манипулация на данните с цел понижаване резултата на партията му. Той коментира и случая „Петрохан“, като го определи за дейност на секта, която е функционирала дълго време под протекцията на държавни органи.

