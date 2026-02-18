Предложеният от Димитър Гюров служебен кабинет е „изключително странен, дори плашещ“. Това заяви заместник-председателят на 51-вото Народно събрание и лидер на МЕЧ Радостин Василев в разговор с водещия Николай Колев по Евроком.

- Реклама -

Според него съставът на правителството представлява симбиоза между Румен Радев, ГЕРБ, ДПС и неправителствени организации около ПП-ДБ.

Василев определи проектокабинета като „Франкенщайн“ и „сбиротак на скелети от гардеробите“. Той изрази силно възмущение от номинациите на Корман Исмаилов за министър на транспорта и Хасан Адемов, като ги посочи за представители на „Алианс за права и свободи“ (АПС) на Ахмед Доган. Според него това е доказателство за зависимости на президентската институция.

Политикът отправи остри критики към оставането на Атанас Запрянов като министър на отбраната, като изрази съмнения във физическата му адекватност за поста. Сред другите спорни имена той посочи Надежда Нейнски и Сергей Игнатов, които свърза с ГЕРБ и миналото на СДС. Василев определи номинацията на Нейнски като „шокиращо назначение“.

За енергиен министър е предложен Трайчо Трайков, което лидерът на МЕЧ определи като скандално. Той припомни подписването на анекс за златните находища и действията на Трайков през 2011 г., с които според него е осуетено разширението на „Чирен“. За сектор „Туризъм“ депутатът цитира медийни публикации за корупционни схеми, свързани с Ирена Георгиева, и я определи като кадър на ГЕРБ.

В разговора бе обсъдено и Министерството на вътрешните работи. Според Василев предложеният Емил Дечев е подготвен правист, но няма никаква представа от работата в МВР. Той разкри, че първоначално Гюров е предложил Бойко Рашков, но кандидатурата е била отхвърлена от вицепрезидента Илияна Йотова заради очакванията за безкомпромисни действия.

Радостин Василев прогнозира „най-кървавите избори“ досега и обвини социологическите агенции в манипулация на данните с цел понижаване резултата на партията му. Той коментира и случая „Петрохан“, като го определи за дейност на секта, която е функционирала дълго време под протекцията на държавни органи.