Рая Назарян: Левски принадлежи на бъдещето и остава морален ориентир за България

„Левски изпревари своето време и проправи пътя на българския народ към прогрес и напредък.“

Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян по време на възпоменателната церемония в Карлово, посветена на 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски.

Председателят на парламента прие рапорта на командващия тържествената заря-проверка и поздрави представителните роти на Карловския гарнизон на площад „Васил Левски“. По-късно тя и народни представители поднесоха венци и цветя пред паметника на Апостола.

В словото си Назарян подчерта, че идеите, принципите и посланията на Левски остават неизменен ориентир в историческия път на Отечеството.

„Когато се питаме каква държава искаме, Левски неуморно ще ни повтаря: ‘свята и чиста република’. Когато разсъждаваме за нашата цивилизационна принадлежност, ще ни напомня ‘да бъдем равни с другите европейски народи’. И днес се обръщаме към думите му ‘всичко се състои в нашите задружни сили’, за да постигнем националните си цели в един сложен и противоречив свят“, заяви тя.

Според председателя на парламента Левски е фигура, която не принадлежи само на миналото, а на бъдещето, защото неговите завети и идеали продължават да вдъхновяват поколения българи.

На церемонията присъстваха кметът на Карлово Емил Кабаиванов, Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на Пловдивския митрополит, военнослужещи от Карловския гарнизон, представители на местната власт и родолюбиви организации, както и стотици жители и гости на града.

С отбелязването на годишнината Карлово отново се превърна в център на националната памет – място, където думите на Апостола продължават да звучат като морален компас за българското общество.