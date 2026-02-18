НА ЖИВО
      четвъртък, 19.02.26
          Политика

          Рая Назарян: Левски принадлежи на бъдещето и остава морален ориентир за България

          Председателят на Народното събрание участва в тържествената заря-проверка в Карлово по повод 153 години от гибелта на Апостола

          18 февруари 2026 | 22:49 490
          Снимка: БГНЕС
          „Левски изпревари своето време и проправи пътя на българския народ към прогрес и напредък.“

          Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян по време на възпоменателната церемония в Карлово, посветена на 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски.

          Председателят на парламента прие рапорта на командващия тържествената заря-проверка и поздрави представителните роти на Карловския гарнизон на площад „Васил Левски“. По-късно тя и народни представители поднесоха венци и цветя пред паметника на Апостола.

          В словото си Назарян подчерта, че идеите, принципите и посланията на Левски остават неизменен ориентир в историческия път на Отечеството.

          „Когато се питаме каква държава искаме, Левски неуморно ще ни повтаря: ‘свята и чиста република’. Когато разсъждаваме за нашата цивилизационна принадлежност, ще ни напомня ‘да бъдем равни с другите европейски народи’. И днес се обръщаме към думите му ‘всичко се състои в нашите задружни сили’, за да постигнем националните си цели в един сложен и противоречив свят“, заяви тя.

          Според председателя на парламента Левски е фигура, която не принадлежи само на миналото, а на бъдещето, защото неговите завети и идеали продължават да вдъхновяват поколения българи.

          На церемонията присъстваха кметът на Карлово Емил Кабаиванов, Белоградчишкият епископ Поликарп – първи викарий на Пловдивския митрополит, военнослужещи от Карловския гарнизон, представители на местната власт и родолюбиви организации, както и стотици жители и гости на града.

          С отбелязването на годишнината Карлово отново се превърна в център на националната памет – място, където думите на Апостола продължават да звучат като морален компас за българското общество.

