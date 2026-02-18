Реал взе реванш от Бенфика в луд мач

Бенфика игра смело, но загуби с 0:1 от Реал Мадрид в първи плейофен сблъсък в Шампионската лига, игран на стадион „Луж“ в Лисабон.

- Реклама -

Домакините започнаха по-добре и владееха топката в половината на съперника, но не успяваха да създадат реални голови възможности.

Рекордьорът по трофеи в турнира беше по-добрият отбор и след като вдигна оборотите, беше спрян само от липсата на късмет. Вратарят Анатолий Трубин, който стана герой с късния си драматичен гол в мача между двата отбора през януари, този път блесна с няколко великолепни спасявания.

Второто полувреме предложи страсти до червено. Винисиус откри резултата в 50-ата минута, но малко след това играта беше спряна заради оплакване на бразилеца, че е обиден на расистка основа от съперников футболист.

Момчетата на Жозе Моуриньо започнаха много по-дейно и задържаха топката пред наказателното поле на съперника, като на няколко пъти навлизаха и в него, но залагайки основно на балонни топки или неточни центрирания.

Изключително активен беше повратливият дребосък Джанлука Престиани, който със своите 166 сантиметра и ниския център на тежестта постоянно се измъкваше от „белите“ защитници. Аржентинецът отправи първия шут в срещата, макар той се получи от типа „сватбарски“, в опит да прехвърли стадиона. Второто му изпълнение беше далеч по-добро, но топката срещна тялото на противник.

Тибо Куртоа на два пъти улови точни, но много слаби удари в своя обсег, а на отсрещната врата Арада Гюлер също демонстрира точен мерник, но сравнително силния му изстрел не затрудни особено стража на португалския гранд – Анатолий Трубин.

В средата на първото полувреме Реал създаде най-добрата голова възможност след акция отдясно. Рикошет подари топката на Винисиус, който се завъртя и стреля по усет, но топката мина на педя покрай левия страничен стълб.

Бенфика веднага отговори с тупалка от дистанция на Фредрид Аурснес. Този път Куртоа трябваше да се разтегне сериозно, но с лявата ръка успя да спаси изключително класния удар на норвежкия халф на „орлите“.

В края на първото полувреме Реал Мадрид рязко вдигна оборотите и осъществи истински канонада, която учудващо не завърши с попадение. Приказната комбинация Карерас – Винисиус (с пета) – Мбапе обра овациите, въпреки неточния завършващ удар на Килиан.

Мбапе пробва късмета си малко след това, но Трубин спаси, за да откаже и Арда Гюлер след страхотния изстрел на турчина. Статистиката на почивката показа превъзходство на Реал по всички показатели.

Пет минути след началото на второто полувреме логичното се случи и Реал поведе. Винисиус получи отляво, навлезе в наказателното поле и с прецизен диагонален удар намери горния десен ъгъл. Последва танц на бразилеца, който ядоса феновете на Бенфика и нещата излязоха от контрол, като дори хора от двата лагера влязоха на терена и играта беше спряна за известно време. Самият Винисиус пък се оплака от расизъм, като в центъра на събитията се оказа Престиани. Страстите все пак утихнаха и играта беше подновена.

Постепенно Бенфика изнесе играта по-напред и за кратко дори внесе смут в пеналта на „белите“, но Куртоа пресече центрирането, а после Павлидис настъпи топката около точката на дузпата…

На отсрещната врата Винисиус се опита да изкара яда си от расистката обида и шутира силно на три пъти в рамките на десетина минути, но Трубин неизменно беше на мястото си и смело спасяваше своите.

Десетина минути преди края на редовното време Федерико Валверде се размина с директен червен картон за удар без топка, а малко след това висящият с жълт картон Винисиус беше пощаден от рефера за ритник отзад. Изгонен се оказа треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо, който имаше претенции към съдийската бригада.

В 88-ата минута влезлият като резерва Сидни Кабрал изпълни пряк свободен удар и рикошетът изненада Куртоа, но топката мина над вратата му.

Добавеното време се оказа цели 12 минути заради прекъсването на играта покрай драмите с Винисиус и червения картон на Моуриньо.