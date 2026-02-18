Ситуацията в промишлената зона между Казанлък и Бузовград остава напрегната, след като придошлата река Тунджа преля и наводни три местни рибарника. Най-критично е положението при най-ниския водоем, където дигата е сериозно компрометирана, предаде кореспондент на БГНЕС.

По спешност е мобилизирана тежка техника от съседния бетонов възел в опит да бъде овладяна водната стихия. Машините работят по укрепване на насипите, за да се ограничи разливът, който вече е залял голяма част от дворовете в индустриалния район.

Освен материалните щети по стопанските обекти, тревога буди и състоянието на трафопоста в района. Водата е достигнала съоръжението, а съществува реална опасност електрозахранването в цялата индустриална зона да бъде временно спряно от съображения за безопасност.

Местните фирми следят ситуацията с безпокойство, докато екипите на терен се надпреварват с времето и покачващото се ниво на реката, за да предотвратят по-сериозни щети.