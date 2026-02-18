Съд в Палермо осъди Италия да плати обезщетение на Sea-Watch за блокадата на кораб с мигранти

Сицилиански съд нареди на Италия да компенсира германската неправителствена организация Sea-Watch за блокирането на нейния спасителен кораб през 2019 г., съобщи самата организация.

Съдът в Палермо постанови, че Sea-Watch трябва да получи 76 000 евро обезщетение за „несправедливата блокада“ на кораба Sea-Watch 3. Освен това министерствата на вътрешните работи, транспорта и икономиката, както и властите в Сицилия, ще трябва да покрият разходите и съдебните такси.

Корабът акостира на италианския остров Лампедуза през юни 2019 г., след като две седмици бе блокиран в морето с десетки спасени мигранти на борда. При влизането си в пристанището плавателният съд избута полицейска лодка, а впоследствие беше конфискуван за пет месеца.

„Законът отново застава на страната на гражданското неподчинение“, заявиха от Sea-Watch в реакция след решението.

Капитанът на кораба, Карола Ракете, беше арестувана след акостирането, но през 2021 г. съд прекрати делото срещу нея.

Решението предизвика остра реакция от страна на премиера Джорджа Мелони. Във видеообръщение тя заяви, че съдебният акт я оставя „буквално без думи“. Макар да не е била на власт през 2019 г., настоящото ѝ правителство последователно се стреми да ограничи дейността на спасителните кораби за мигранти в Средиземно море.

Мелони, лидер на Италиански братя, често критикува съдии, които поставят под въпрос мерките срещу нелегалната миграция. Само преди дни кабинетът ѝ одобри нов законопроект, който предвижда възможност за налагане на „военноморска блокада“, целяща да предотврати навлизането на мигрантски кораби в италиански води.

Случаят със Sea-Watch 3 отново поставя на дневен ред напрежението между съдебната власт и изпълнителната власт в Италия по темата за миграцията и хуманитарните операции в Средиземно море.