НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Съд в Палермо осъди Италия да плати обезщетение на Sea-Watch за блокадата на кораб с мигранти

          Решението по казуса със Sea-Watch 3 от 2019 г. предизвика остра реакция от премиера Джорджа Мелони

          18 февруари 2026 | 23:21 190
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Сицилиански съд нареди на Италия да компенсира германската неправителствена организация Sea-Watch за блокирането на нейния спасителен кораб през 2019 г., съобщи самата организация.

          - Реклама -
            
            

          Съдът в Палермо постанови, че Sea-Watch трябва да получи 76 000 евро обезщетение за „несправедливата блокада“ на кораба Sea-Watch 3. Освен това министерствата на вътрешните работи, транспорта и икономиката, както и властите в Сицилия, ще трябва да покрият разходите и съдебните такси.

          Корабът акостира на италианския остров Лампедуза през юни 2019 г., след като две седмици бе блокиран в морето с десетки спасени мигранти на борда. При влизането си в пристанището плавателният съд избута полицейска лодка, а впоследствие беше конфискуван за пет месеца.

          „Законът отново застава на страната на гражданското неподчинение“, заявиха от Sea-Watch в реакция след решението.

          Капитанът на кораба, Карола Ракете, беше арестувана след акостирането, но през 2021 г. съд прекрати делото срещу нея.

          Решението предизвика остра реакция от страна на премиера Джорджа Мелони. Във видеообръщение тя заяви, че съдебният акт я оставя „буквално без думи“. Макар да не е била на власт през 2019 г., настоящото ѝ правителство последователно се стреми да ограничи дейността на спасителните кораби за мигранти в Средиземно море.

          Мелони, лидер на Италиански братя, често критикува съдии, които поставят под въпрос мерките срещу нелегалната миграция. Само преди дни кабинетът ѝ одобри нов законопроект, който предвижда възможност за налагане на „военноморска блокада“, целяща да предотврати навлизането на мигрантски кораби в италиански води.

          Случаят със Sea-Watch 3 отново поставя на дневен ред напрежението между съдебната власт и изпълнителната власт в Италия по темата за миграцията и хуманитарните операции в Средиземно море.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Западът с остро предупреждение за Судан: Възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството

          Красимир Попов -
          Лондон, Отава и Брюксел настояват за незабавно разследване и достъп за хуманитарна помощ
          Политика

          Скопие се отказва от нов правителствен самолет след обществен натиск

          Красимир Попов -
          Премиерът Християн Мицкоски обяви отстъплението и защити използването на съществуващия държавен въздухоплавателен апарат
          Правосъдие

          Френската прокуратура призова жертви на Джефри Епстийн да подадат жалби

          Красимир Попов -
          Парижката прокуратура призова потенциални жертви на Джефри Епстийн да подадат жалби, докато разследванията във Франция обхващат дипломати и публични фигури.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions