      сряда, 18.02.26
          Санае Такаичи официално преизбрана за премиер на Япония след изборна победа с мнозинство от две трети

          18 февруари 2026 | 08:46
          BGNES
          Сподели
          Десет дни след историческата си победа на изборите долната камара на японския парламент официално преизбра Санае Такаичи за министър-председател.

          64-годишната Такаичи стана първата жена премиер на Япония през октомври, а на предсрочните избори за долната камара на 8 февруари партията ѝ спечели мнозинство от две трети, съобщи Франс прес.

          След преизбирането си тя заяви, че възнамерява да укрепи японската армия – ход, който вероятно ще изостри допълнително отношенията с Китай. Паралелно с това новият кабинет е изправен пред сериозното предизвикателство да даде тласък на слабата икономика, като засили инвестициите и вътрешното потребление.

          Очаква се вторият мандат на Такаичи да бъде белязан от по-активна политика в сферата на сигурността и от усилия за структурни икономически реформи.

