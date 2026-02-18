Шести ден на протести в Сараево след смъртта на 23-годишен студент при инцидент с трамвай

За шести пореден ден граждани излязоха на протест в Сараево, водени от гимназисти и студенти, заради недостатъчната пътна безопасност и с настояване институциите да поемат отговорност след трагичния инцидент с трамвай, при който загина 23-годишният студент Ердоан Моранкич, а 17-годишната ученичка Ела Йованович беше тежко ранена.

Главният булевард в района на Национален музей на Босна и Херцеговина беше блокиран, като на място се събраха няколкостотин души, предимно млади хора. Демонстрантите настояват за конкретни мерки за подобряване на безопасността на градския транспорт и по-строг контрол върху движението.

Подкрепа за протеста дойде и от други градове в страната – Баня Лука, Тузла и Бръчко, където също беше обявено събиране в знак на солидарност.

Неформалните ученически и студентски групи „Искаме промяна“ и „За по-добро утре“ призоваха гражданите на Сараево да се включат в пленум пред музея, където да бъдат обсъдени предложения и следващите действия на протестиращите.