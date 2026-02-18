„Ще се боря с вас“: Залужни обяви кога е настъпил разривът със Зеленски!

Посланикът на Украйна във Великобритания и бивш главнокомандващ на въоръжените сили на страната Валерий Залужни за първи път публично разказа за сериозните различия между него и президента Володимир Зеленски, възникнали по време на войната с Русия, съобщава Associated Press.

- Реклама -

В интервю за агенцията Залужни заявява, че напрежението между двамата е ескалирало през септември 2022 г., когато служители на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) извършили обиск във временния пункт на военното командване в Киев.

Според него действията са били опит за натиск и сплашване в момент, когато националното единство е било от решаващо значение.

Журналистите отбелязват, че макар Залужни да отказва да коментира евентуални политически амбиции, интервюто се възприема като първия му открит разказ за разминаванията със Зеленски.

„Ще се боря с вас и вече извиках подкрепление в центъра на Киев“, заявил Залужни в телефонен разговор с ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак по време на обиска.

По думите му, десетки агенти на СБУ пристигнали в командния пункт, без ясно да обяснят какво търсят, а той им забранил достъп до документи и компютри. По това време в сградата се намирали и британски военни офицери.

Залужни разказва, че е потърсил и тогавашния ръководител на СБУ Василий Малюк, който заявил, че не е запознат със случая и обещал да провери.

По-късно станало ясно, че службите разполагат със съдебно разрешение за обиск на същия адрес, но по разследване срещу стриптийз клуб, който според данни вече не е функционирал от началото на пълномащабната руска инвазия.

Бившият главнокомандващ смята, че заповедта за обиск е била само формален претекст, а службите не биха могли да сбъркат местоположението на ключовия военен център.

Офисът на президента и СБУ отказват коментар, а Associated Press отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди разказа на Залужни.

Въпреки че конкретната криза отшумява, различията между Залужни и Зеленски относно военната стратегия са продължили, като генералът често е поставял под въпрос решенията на държавното ръководство.