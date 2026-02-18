НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:18 МВР показа как убитите се кланят на Калушев (ВИДЕА)13:41 ПВО, „стена срещу дронове“, мрежа за наблюдение: ЕС с мерки по „източния си фланг“ срещу Русия11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоВойна

          „Ще се боря с вас“: Залужни обяви кога е настъпил разривът със Зеленски!

          18 февруари 2026 | 15:05 3590
          Валери Залужни
          Валери Залужни
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Посланикът на Украйна във Великобритания и бивш главнокомандващ на въоръжените сили на страната Валерий Залужни за първи път публично разказа за сериозните различия между него и президента Володимир Зеленски, възникнали по време на войната с Русия, съобщава Associated Press.

          - Реклама -
            
            

          В интервю за агенцията Залужни заявява, че напрежението между двамата е ескалирало през септември 2022 г., когато служители на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) извършили обиск във временния пункт на военното командване в Киев.

          Според него действията са били опит за натиск и сплашване в момент, когато националното единство е било от решаващо значение.

          Журналистите отбелязват, че макар Залужни да отказва да коментира евентуални политически амбиции, интервюто се възприема като първия му открит разказ за разминаванията със Зеленски.

          „Ще се боря с вас и вече извиках подкрепление в центъра на Киев“, заявил Залужни в телефонен разговор с ръководителя на президентската канцелария Андрий Ермак по време на обиска.

          По думите му, десетки агенти на СБУ пристигнали в командния пункт, без ясно да обяснят какво търсят, а той им забранил достъп до документи и компютри. По това време в сградата се намирали и британски военни офицери.

          Залужни разказва, че е потърсил и тогавашния ръководител на СБУ Василий Малюк, който заявил, че не е запознат със случая и обещал да провери.

          Кардамски: Скандалите в Киев имат за цел да детронират Зеленски чрез избори (ВИДЕО) Кардамски: Скандалите в Киев имат за цел да детронират Зеленски чрез избори (ВИДЕО)

          По-късно станало ясно, че службите разполагат със съдебно разрешение за обиск на същия адрес, но по разследване срещу стриптийз клуб, който според данни вече не е функционирал от началото на пълномащабната руска инвазия.

          Бившият главнокомандващ смята, че заповедта за обиск е била само формален претекст, а службите не биха могли да сбъркат местоположението на ключовия военен център.

          Офисът на президента и СБУ отказват коментар, а Associated Press отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди разказа на Залужни.

          Въпреки че конкретната криза отшумява, различията между Залужни и Зеленски относно военната стратегия са продължили, като генералът често е поставял под въпрос решенията на държавното ръководство.

          Изненадващо: Западът издига трима различни кандидати за президент на Украйна Изненадващо: Западът издига трима различни кандидати за президент на Украйна
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Турция обяви, че ще търси нефт в българската зона в Черно море

          Никола Павлов -
          Първият етап може да започне още следващата година
          Политика

          ПВО, „стена срещу дронове“, мрежа за наблюдение: ЕС с мерки по „източния си фланг“ срещу Русия

          Никола Павлов -
          Според Комисията редица региони в България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния са подложени на сериозен натиск
          Общество

          Снежна буря парализира Букурещ: отменени полети и над 100 сигнала за паднали дървета (ВИДЕО+СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Червен код за опасно време доведе до транспортен хаос, закъснения в градския транспорт и сериозни смущения във въздушния трафик
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions