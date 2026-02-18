НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала

          Повод за напрежението стана искане на Явор Божанков за включване на точка в дневния ред, касаеща имунитетите на депутати от "Възраждане"

          18 февруари 2026 | 10:39
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Пленарното заседание в сряда започна с остри реплики и размяна на лични нападки между народни представители от ПП-ДБ и „Възраждане“. Повод за напрежението стана искане на Явор Божанков за включване на точка в дневния ред, касаеща имунитетите на депутати от партията на Костадин Костадинов.

          Предложението бе отхвърлено, след което Божанков обвини ГЕРБ, че осигуряват защита на „Възраждане“. В изказването си депутатът от ПП-ДБ нападна опонентите си за лицемерие по темите за ваксините и еврото и отправи коментар относно лидера на партията, позовавайки се на „съобщение от гласоподавател“.

          Георги Георгиев от „Възраждане“ контрира с настояване да бъдат поискани имунитетите на представители на ПП-ДБ. Той попита от парламентарната трибуна дали Божанков е участвал в „пиянска компания със зареден пистолет“.

          Георгиев продължи с въпрос дали депутатът е насочвал заредено оръжие срещу шофьор на магистрала, след което е участвал във физически сблъсък. Депутатът от „Възраждане“ заяви, че също получава сигнали от симпатизанти и призова за еднакъв критерий при наказанията.

          Председателят на Народното събрание Рая Назарян прекъсна спора. Тя припомни, че на днешната дата се навършват 153 години от гибелта на Васил Левски и призова за уважение към паметта на Апостола, вместо залата да се използва за лични конфликти.

