      сряда, 18.02.26
          Скопие се отказва от нов правителствен самолет след обществен натиск

          Премиерът Християн Мицкоски обяви отстъплението и защити използването на съществуващия държавен въздухоплавателен апарат

          18 февруари 2026 | 22:42 00
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Правителството на Северна Македония се отказва от намерението си да закупи нов държавен самолет след вълна от обществени критики за разточителство и предполагаема злоупотреба със съществуващия правителствен въздухоплавателен апарат.

          Премиерът Християн Мицкоски заяви, че въпреки предварителна договорка с лидера на СДСМ Венко Филипче темата да не се използва за политически атаки, от опозицията „не са останали верни на думата си“.

          „Ще се оттеглим от тази покупка и ще се молим да останем живи. Ако се разбием някъде и загинем, предполагам, че ще стане ясно, че дебатът за някое бъдещо правителство и бъдещи премиери е безпредметен“, заяви Мицкоски.

          По думите му новият самолет е трябвало да служи не само на настоящия кабинет, но и на бъдещи правителства, както и за хуманитарни мисии.

          Обяснение за използването на самолета

          Мицкоски посочи, че е използвал държавния самолет четири пъти. Като пример даде случай от август миналата година, когато след среща с хърватския президент Зоран Миланович в Сплит е продължил почивката си с още един ден и е изпуснал редовния полет на Croatia Airlines.

          „След ангажимента с хърватския президент продължих почивката си с още един ден. Изпуснах обратния полет, а на следващия ден имах неотложни ангажименти. Поради това правителствените служби изпратиха въздухоплавателния апарат да ме върне в Скопие“, обясни премиерът.

          Решението за отказ от покупката идва на фона на засилено обществено недоволство и чувствителност към разходите на държавата, като темата се превърна в пореден повод за напрежение между управляващи и опозиция в Скопие.

