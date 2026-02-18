Скопие се отказва от нов правителствен самолет след обществен натиск

Правителството на Северна Македония се отказва от намерението си да закупи нов държавен самолет след вълна от обществени критики за разточителство и предполагаема злоупотреба със съществуващия правителствен въздухоплавателен апарат.

Премиерът Християн Мицкоски заяви, че въпреки предварителна договорка с лидера на СДСМ Венко Филипче темата да не се използва за политически атаки, от опозицията „не са останали верни на думата си“.

„Ще се оттеглим от тази покупка и ще се молим да останем живи. Ако се разбием някъде и загинем, предполагам, че ще стане ясно, че дебатът за някое бъдещо правителство и бъдещи премиери е безпредметен“, заяви Мицкоски.

По думите му новият самолет е трябвало да служи не само на настоящия кабинет, но и на бъдещи правителства, както и за хуманитарни мисии.

Обяснение за използването на самолета

Мицкоски посочи, че е използвал държавния самолет четири пъти. Като пример даде случай от август миналата година, когато след среща с хърватския президент Зоран Миланович в Сплит е продължил почивката си с още един ден и е изпуснал редовния полет на Croatia Airlines.

„След ангажимента с хърватския президент продължих почивката си с още един ден. Изпуснах обратния полет, а на следващия ден имах неотложни ангажименти. Поради това правителствените служби изпратиха въздухоплавателния апарат да ме върне в Скопие“, обясни премиерът.

Решението за отказ от покупката идва на фона на засилено обществено недоволство и чувствителност към разходите на държавата, като темата се превърна в пореден повод за напрежение между управляващи и опозиция в Скопие.