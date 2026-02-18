НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Снегът затвори пътищата Русе – Бяла и Русе – Разград за камиони, селища са без ток

          18 февруари 2026 | 08:18 10
          Снимка: Facebook
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Зимната обстановка в Русенско е усложнена заради обилен снеговалеж. Движението на камиони над 12 тона е спряно по пътищата Русе – Бяла и Русе – Разград, за да се осигури почистване на трасетата. Мярката за направлението към Разград е въведена по искане на Областното пътно управление в съседния град.

          - Реклама -
            
            

          Ограничението за пътя Русе – Бяла е влязло в сила първоначално за автомобили над 20 тона малко след 01:00 часа през нощта, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той посочи, че 43 машини са обработвали републиканската мрежа срещу обледяване, а сутринта на терен са останали над 30 специализирани автомобила.

          Електрозахранването в град Ветово и село Писанец е прекъснато от 05:00 часа сутринта. Екипите на „Електроразпределение Север“ работят по отстраняване на авариите. В община Иваново проблемите с тока, възникнали през нощта, вече са решени. Водоподаването и комуникациите в региона функционират нормално, увери Драганов.

          Няма затруднения при преминаването на граничния пункт между Русе и Гюргево. От БЧК уточниха, че кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла имат готовност да приемат хора, но към момента няма бедстващи по пътищата.

          Снежната покривка в Русе е около 20 сантиметра, а температурата е минус 1 градус. Очакванията са валежите да спрат в следобедните часове.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Спор за строителство в Студентски град изкара жители на протест

          Дамяна Караджова -
          Хората настояват за гарантиран достъп за спешни екипи, а институциите уверяват, че ще бъде осигурено алтернативно трасе
          Политика

          Депутатите обсъждат нови мерки в здравния сектор в пленарната зала

          Дамяна Караджова -
          Сред предложенията са ограничения за райския газ, профилактичен календар и нови изисквания към храната в болниците.
          Правосъдие

          Прокурорската колегия на ВСС днес избира нов градски прокурор на София

          Пола Жекова -
          Кандидатите за поста са двама
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions