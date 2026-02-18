Зимната обстановка в Русенско е усложнена заради обилен снеговалеж. Движението на камиони над 12 тона е спряно по пътищата Русе – Бяла и Русе – Разград, за да се осигури почистване на трасетата. Мярката за направлението към Разград е въведена по искане на Областното пътно управление в съседния град.

Ограничението за пътя Русе – Бяла е влязло в сила първоначално за автомобили над 20 тона малко след 01:00 часа през нощта, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той посочи, че 43 машини са обработвали републиканската мрежа срещу обледяване, а сутринта на терен са останали над 30 специализирани автомобила.

Електрозахранването в град Ветово и село Писанец е прекъснато от 05:00 часа сутринта. Екипите на „Електроразпределение Север“ работят по отстраняване на авариите. В община Иваново проблемите с тока, възникнали през нощта, вече са решени. Водоподаването и комуникациите в региона функционират нормално, увери Драганов.

Няма затруднения при преминаването на граничния пункт между Русе и Гюргево. От БЧК уточниха, че кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла имат готовност да приемат хора, но към момента няма бедстващи по пътищата.

Снежната покривка в Русе е около 20 сантиметра, а температурата е минус 1 градус. Очакванията са валежите да спрат в следобедните часове.