Снежна буря парализира Букурещ: отменени полети и над 100 сигнала за паднали дървета (ВИДЕО+СНИМКИ)

Обилни снеговалежи обхванаха през нощта румънската столица Букурещ, което доведе до сериозни затруднения в градския транспорт и значителни смущения във въздушния трафик. Най-засегнати са полетите от и до двете международни летища на града.
От Националната корпорация на летищата в Букурещ съобщават, че заради тежките метеорологични условия са отменени и пренасочени редица полети от летищата „Аурел Влайку“ и „Хенри Коанда“.
It snowed almost 50cms in Bucharest and it feels like some icy wild west, almost no cars on the road, no one on the streets, no rules. Beautiful feeling. pic.twitter.com/rzmWfWSCnI— teo (@teodorio) February 17, 2026
Отменени полети: Букурещ – Варшава, Букурещ – Истанбул, Кишинев – Букурещ, Сучава – Букурещ.
Пренасочени полети: Порто – Букурещ (кацнал в София), Тел Авив – Букурещ (кацнал в Клуж), Дъблин – Букурещ (кацнал в Крайова), Доха – Букурещ (пренасочен към Атина).
Екипите на летищата работят при засилени мерки за почистване на пистите и обработка срещу обледяване, като пътниците са призовани да следят актуалната информация от авиокомпаниите.
About last night when winter knocked again on our door❄️ ❄️#photography#photographer#Bucharest pic.twitter.com/mabAewitDA— Dani☕ (@xyzwtf_55) February 18, 2026
Зимната буря създаде сериозни проблеми и в самия град. По данни на румънската пожарна служба екипите са реагирали на над 100 сигнала за паднали дървета и блокирани автомобили в Букурещ и съседния окръг Илфов.
Градският транспорт се движи със закъснения, а над 200 служители са мобилизирани за почистване на трамвайните и автобусните трасета.
Румънската метеорологична служба обяви червен код за опасни снеговалежи за района на Букурещ и Илфов, а усложнена обстановка и десетки паднали дървета се съобщават и в северния окръг Прахова. Властите предупреждават, че затрудненията в транспорта, включително във въздушния трафик, може да продължат и през следващите часове.
Due to heavy snow last night, expect delays & cancellations at Bucharest OTP airport today, February 18. So far:— Aeronews (@AeronewsGlobal) February 18, 2026
Dan Air 508 Dublin – Bucharest will land in Craiova
Qatar Airways 219 from Doha will land in Athens
TK has cancelled flights 1043/1044 IST-OTP-IST@flightradar24 pic.twitter.com/ccmAYpj7ZO