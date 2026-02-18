НА ЖИВО
          11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане" попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан"10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки" на руската военна групировка „Вагнер" в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          Снежна буря парализира Букурещ: отменени полети и над 100 сигнала за паднали дървета (ВИДЕО+СНИМКИ)

          Червен код за опасно време доведе до транспортен хаос, закъснения в градския транспорт и сериозни смущения във въздушния трафик

          18 февруари 2026 | 13:12 70
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          18 февруари 2026 | 13:12

          Обилни снеговалежи обхванаха през нощта румънската столица Букурещ, което доведе до сериозни затруднения в градския транспорт и значителни смущения във въздушния трафик. Най-засегнати са полетите от и до двете международни летища на града.

          От Националната корпорация на летищата в Букурещ съобщават, че заради тежките метеорологични условия са отменени и пренасочени редица полети от летищата „Аурел Влайку“ и „Хенри Коанда“.

          Отменени полети: Букурещ – Варшава, Букурещ – Истанбул, Кишинев – Букурещ, Сучава – Букурещ.

          Пренасочени полети: Порто – Букурещ (кацнал в София), Тел Авив – Букурещ (кацнал в Клуж), Дъблин – Букурещ (кацнал в Крайова), Доха – Букурещ (пренасочен към Атина).

          Сняг и бурен вятър затрудняват движението в страната, София извади 150 снегорина на терен Сняг и бурен вятър затрудняват движението в страната, София извади 150 снегорина на терен

          Екипите на летищата работят при засилени мерки за почистване на пистите и обработка срещу обледяване, като пътниците са призовани да следят актуалната информация от авиокомпаниите.

          Зимната буря създаде сериозни проблеми и в самия град. По данни на румънската пожарна служба екипите са реагирали на над 100 сигнала за паднали дървета и блокирани автомобили в Букурещ и съседния окръг Илфов.

          Градският транспорт се движи със закъснения, а над 200 служители са мобилизирани за почистване на трамвайните и автобусните трасета.

          Румънската метеорологична служба обяви червен код за опасни снеговалежи за района на Букурещ и Илфов, а усложнена обстановка и десетки паднали дървета се съобщават и в северния окръг Прахова. Властите предупреждават, че затрудненията в транспорта, включително във въздушния трафик, може да продължат и през следващите часове.

