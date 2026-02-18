Снежна буря затвори участък от АМ „Тракия“, ограничено е движението и по ключови пътища в Бургаско

Снегонавявания, намалена видимост и наводнени участъци налагат обходни маршрути, а десетки машини работят по разчистването

- Реклама -

Поради силни снегонавявания и намалена видимост е временно ограничено движението на всички моторни превозни средства по автомагистрала „Тракия“ между Бургас и Зимница.

За леките автомобили се препоръчва обход по стария път Бургас – Карнобат, а за товарни автомобили над 12 тона са определени обходни маршрути Петолъчката – Ямбол – Средец – Бургас и Петолъчката – Елхово – Средец – Бургас.

Ограничено е и движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по път II-73 (Ришки проход) между Карнобат и границата с област Шумен, както и по път I-6 между Бургас и Ямбол.

На терен работят 45 машини за почистване и обработка на републиканската пътна мрежа, като към момента няма сигнали за бедстващи хора. Постъпилите сигнали за паднали дървета се обработват от дежурните екипи.

Властите призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват указанията на контролните органи и да използват обозначените обходни маршрути.

Междувременно пътят Бургас – Долно Езерово е затворен за леки автомобили в отсечката от „Сомат“ до квартала заради наводнение на ул. „Дряново“, която е най-ниската точка в района и събира водата от околните ниви.

В участъка се пропускат само автобуси, микробуси и камиони, а обходният маршрут минава през магазин „Джъмбо“ и квартал „Горно Езерово“. От общината съобщават, че нивото на реките и деретата в района е повишено.

Залятата улица в „Долно Езерово“ се отводнява от екип на пожарната, след като падналите валежи достигнаха 65 литра на квадратен метър. Към момента няма пряка опасност за населението, съобщава БНТ.