СНЯГ, ВЯТЪР И НАВОДНЕНИЯ: Още една община обяви бедствено положение

Кметът на Аксаково инж. Атанас Стоилов обяви бедствено положение на територията на седем населени места в общината – селата Долище, Генерал Кантарджиево, Климентово, Куманово, Осеново, Кичево и Ботево.

Решението е взето заради усложнената метеорологична обстановка, съпроводена с ураганен вятър, обилен снеговалеж и снегонавявания, ниски температури, обледявания, както и повреди по техническата инфраструктура и наводнения, причинени от продължителните валежи. Информацията беше съобщена от Областната администрация във Варна.

В издадената заповед са разписани конкретни мерки за овладяване на кризисната ситуация и ограничаване на щетите. Сред тях са осигуряване на отопление във всички административни сгради на територията на засегнатите населени места, както и временно преустановяване на обществения транспорт до възстановяване на безопасните условия за пътуване.

Разпоредено е също мобилизирането на цялата налична техника за снегопочистване и за овладяване на последиците от наводненията. При необходимост от медицинска помощ ще се изисква незабавно съдействие от Центъра за спешна медицинска помощ във Варна.

Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия преминава на непрекъснат режим на работа и ще координира действията си с областните и националните структури за реакция при извънредни ситуации.